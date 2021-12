Gianni Sperti: chi è, fidanzato, figli, ex moglie e Instagram

Gianni Sperti, chi è il noto opinionista di Uomini e Donne? Conosciamo meglio la sua vita e alcune curiosità sulla sua situazione sentimentale.

Gianni Sperti nasce a Manduria in provincia di Taranto il 12 aprile del 1973. Attualmente l’ex ballerino ha 48 anni. Fin da ragazzino Gianni mostra alla famiglia una passione molto grande che è quella della danza. Studia infatti danza diventando un vero e proprio professionista. Diventa ballerino rock acrobatico e successivamente intorno all’età di 16 anni, si indirizza verso la danza moderna e classica.

Il suo primo successo risale al 1995, dove Gianni era il ballerino de La sai l’ultima? Vip. Ma la sua carriera da ballerino prende un altra piega nel programma di Canale cinque come Stelle sull’acqua, il Grande Bluff e Buona Domenica dove ci resta fino al 2000.

Il ballerino inizia cosi la sua scalata nel mondo dello spettacolo e nel 2000 entra a far parte del cast di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. Il suo ruolo però era completamente diverso da quello di un ballerino, infatti Gianni in quegli anni ricopre il ruolo di opinionista fisso all’interno del programma.

Insieme alla simpaticissima Tina Cipollari, Gianni diventa un volto noto del programma e ancora oggi ricopre questo ruolo nel programma. Ma la sua carriera non si ferma qui, diventa anche il ballerino ufficiale di Amici di Maria De Filippi nel 2006 fino al 2009. Successivamente partecipa al reality La Talpa dove contro ogni aspettativa vince il programma.

Chi è il fidanzato di Gianni Sperti?

Della vita privata dell’opinionista non si sa molto, quello che sappiamo è che Gianni è stato sposato con la bellissima showgirl Paola Barale. I due infatti hanno deciso di sposarsi nel 1998. La loro relazione però ebbe vita breve, infatti Paola e Gianni si lasciarono 4 anni dopo. Gianni da all’ora non è stato visto più con nessuna donna. Con Paola però non ha avuto figli, anche se in alcune intervista ha dichiarato di volerne: