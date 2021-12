Perché l’opinionista di U&D, Tina Cipollari prova un odio così profondo nei confronti della dama Gemma Galgani? Finalmente potrete conoscere il vero motivo che si cela dietro tutti i loro comportamenti.

Nel corso degli anni abbiamo assistito ad episodi improponibili nel rinomato programma di Uomini e Donne, condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Come ben saprete la Cipollari è un volto ormai famoso del programma ed ovviamente porta con lei una storia del tutto diversa da quella della dama Galgani. La quale a sua volta ha alle sue spalle un percorso molto turbolento soprattutto se si tratta l’argomento “vita sentimentale”. Anch’essa ormai, per via delle infinite delusioni in amore, è un volto ormai fisso del programma di Maria.

La Galgani infatti, anche se la sua vita sentimentale non ha mai trovato un vero lieto fine, non si perde d’animo e continua nella speranza di scrivere finalmente la sua favola d’amore. La Cipollari però non approva per nulla il suo percorso e tenta infatti di ostacolarla in ogni modo a lei possibile.

Perché Tina Cipollari, opinionista di U&D, odia così tanto Gemma Galgani? Ecco finalmente il motivo

Spesso vediamo la famosa opinionista mettere i bastoni fra le ruote della dama, intromettersi nella sua vita sentimentale e privata e criticare praticamente ogni sua scelta. Ormai sappiamo che tra le due non scorre buon sangue, ma sappiamo cosa realmente si cela dietro i comportamenti continui e negativi della donna? Ebbene in realtà esiste un motivo alquanto particolare, quest’ultimo è stato rivelato al settimanale “Nuovo” da una persona molto nota del programma che però preferisce rimanere in anonimo.

Secondo quanto rivelato da questa fonte molto attendibile, la Cipollari prova un odio così profondo nei confronti della Galgani semplicemente perché in lei vede un qualcosa che lei non riesce ad ottenere. Facciamo chiarezza, le due sono ormai due donne di una certa età, nonostante questo però la Galgani porta molto bene i suoi anni ed ha infatti un fisico da giovincella. Secondo quanto detto, all’opinionista questo non va affatto giù poiché lei non riesce a mantenere un peso forma a lei adatto.

Non fraintendiamoci, l’opinionista è una bellissima donna, lei però prova una forte invidia nei confronti della dama. Inoltre all’opinionista non piacciono affatto i comportamenti della dama che, a suo dire, sono ridicoli ed inaccettabili. D’altro canto Gemma prova non prova simpatia nei suoi confronti quindi potremmo dire che il sentimento è reciproco.

Desirèe Cirisano