Manila Nazzaro aveva affermato di voler lasciare la casa del Gf Vip 6 ma qualcosa le ha fatto cambiare idea. Chissà cosa succederà.

Un aumento del cachet da parte della produzione del Gf Vip 6 potrebbe far cambiare idea all’ex Miss Italia e farla continuare la gara.

Manila Nazzaro esce o non esce?

Sono ore di grandi decisioni da parte dei concorrenti del Gf Vip 6. Per lo meno per coloro che sono entrati tre mesi fa or sono. La produzione, infatti, com’è stato comunicato agli stessi vipponi, ha deciso di prolungare la sesta edizione del programma, per farlo terminare il prossimo 14 marzo. Tre mesi in più che potrebbero essere motivo di guadagno per i vip che decidono di rimanere in gara.

Tra coloro che hanno deciso di uscire spicca il nome di Aldo Montano, il quale, dopo Tokyo e tre mesi nella casa, non vede l’ora di riabbracciare la moglie ed i figli. Un’altra che ha deciso di uscire, per altri problemi, legati alla salute, è Francesca Cipriani che, tra le altre cose, non vedeva l’ora di riabbracciare il promesso sposo Alessandro.

LEGGI ANCHE -> Gf Vip, I ragazzi buttano i vestiti di Alex Belli nei sacchi neri dell’immondizia | Scena mai vista

Anche Katia Ricciarelli aveva fatto capire di abbandonare la casa ma poi, durante la diretta di lunedì scorso, a sorpresa, ha confermato di voler continuare a giocare. In bilico nella sua decisione, che dovrà essere comunicata necessariamente durante la diretta di venerdì, c’è l’ex Miss Italia Manila Nazzaro.

La telefonata a casa

A tutti i vip è stata data la possibilità di sentire i familiari a casa, per poi prendere la decisione. Manila Nazzaro, dopo aver sentito il compagno, si è detta quasi sicura di abbandonare il Gf Vip 6. Con Lorenzo Amoruso, infatti, la Nazzaro ha affermato di aver avuto una conversazione un po’ particolare che, probabilmente, la costringerà ad uscire.

La conduttrice radiofonica non ha voluto svelare le motivazioni della sua possibile uscita e ha esortato i suoi colleghi, come la Sorge e Silvestri, di dover continuare nel gioco anche per lei.

Manila Nazzaro convinta a rimanere a suon di euro 💶 💶💶👋👏 pic.twitter.com/dgwYbTia2y — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 16, 2021

Intanto, però, alcuni suoi coinquilini, sospettano che probabilmente, la vip cambierà idea. Si tratta di Valeria Marini e Giacomo Urtis che, chiacchierando in cucina, hanno rivelato che forse la Nazzaro resterà in casa ancora per un po’, nominations permettendo. Una cosa di cui la Marini sarebbe molto contenta poiché ha creato con la Nazzaro un gruppetto affiatato. Si vocifera nei corridoi Mediaset che sia intervenuto Signorini insieme alla produzione proponendo un aumento di cachet. Questa sarebbe la mossa finale per farla rimanere ancora a lungo. Una decisione m