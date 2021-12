Stipendi statali, mega aumenti: 1600 euro in arrivo | Le tabelle

Vanno avanti le trattative tra l’Aran e le organizzazioni sindacali per il riconoscimento della riforma del contratto nazionale di lavoro per gli stipendi statali dei dipendenti pubblici del Settore Funzioni Centrali valido per il triennio 2019 – 2021.

Questo è ciò che si conosce circa la crescita dei salari, con tabelle aggiornate.

Stipendi statali, aumenti in arrivo

Nel corso delle ultime settimane ha suscitato molte discussioni il nuovo aumento di stipendio previsto nel rinnovo del contratto dei dipendenti statali.

In questo momento, in particolare, si sta lavorando sul settore delle Funzioni Centrali: in ogni caso, il documento è rappresentativo anche per ogni settore.

Iniziamo a capire cosa c’è di diverso e cosa è mutato con i nuovi indici di retribuzione e di avanzamento di carriera.

Per questo motivo, l’Aran, l’Agenzia per la Rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni, ha fornito delle tabelle con le relative implicazioni per la carriera professionale a partire dall’anno a seguire.