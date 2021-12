GF Vip 6, scoppia il panico in casa, interviene anche la produzione. Che cosa è accaduto? Scopriamolo insieme.

Panico nella casa del GF Vip 6. La produzione è intervenuta urgentemente. Che cosa è accaduto a due concorrenti in sauna? Ve lo sveliamo noi.

Panico al GF Vip 6, interviene la produzione

Il bunker di Cinecittà che accoglie i vipponi dal 13 settembre, è davvero immenso. La casa che è dislocata su un solo piano, è piena di comfort e comodità per far sentire i suoi inquilini a proprio agio. I concorrenti hanno a loro disposizione ampi spazi e stanze diverse in cui rilassarsi o praticare attività fisica o dedicarsi alla cura del loro benessere.

Il cast di quest’anno è davvero fantastico e il pubblico sta apprezzando particolarmente le dinamiche che si stanno venendo a creare tanto che, visti i dati di ascolto che sono più che positivi, Mediaset ha deciso di prolungare il reality fino al 14 marzo 2022, giorno in cui ci sarà una finale che, a detta del conduttore Alfonso Signorini, sarà senza dubbio spettacolare.

Intanto, nelle scorse ore è accaduto qualcosa di inatteso. Si è creato il panico nella casa. La produzione è intervenuta con urgenza nei confronti di due concorrenti. Vediamo chi sono e cosa è successo più nei dettagli.

Incidente nella sauna, momenti di ansia nel bunker di Cinecittà

Chi non vorrebbe vivere, almeno una volta, l’esperienza di entrare nel famoso bunker di Cinecittà? Nonostante i Vipponi siano rinchiusi lì da ben tre mesi, hanno a loro disposizione ogni comfort e ogni lusso.

La casa è dotata di piscina in cui rilassarsi o allenarsi, un ampio salotto in cui poter fare attività fisica e addirittura una sauna in cui prendersi cura di sé stessi. Proprio in sauna, nelle scorse ore, è accaduto qualcosa di inatteso.

Mentre alcuni coinquilini, Alex Belli, Soleil Sorge, la principessa Selassié e Biagio D’Anelli sono tranquillamente in giardino a parlare tra di loro, si sente la produzione intervenire e chiamare, con tono preoccupato, altri due concorrenti.

La voce della regia chiede urgentemente a Davide Silvestri e Giacomo Urtis di uscire dalla sauna. Come mai? Per il momento non è dato saperlo ma di sottofondo, dopo l’intervento della regia, si sente Biagio D’Anelli dire: “state prendendo fuoco”. Ovviamente il commento del vippone era assolutamente ironico. Il video comunque ha suscitato l’ilarità del web ed è diventato virale.