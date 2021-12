Colpo di scena, la concorrente Manila Nazzaro è stata costretta a lasciare il GF Vip per colpa del suo ex marito, nonostante lei volesse continuare il suo percorso all’interno della casa. Ecco tutti i retroscena riguardo l’accaduto.

Nelle ultime settimane stiamo assistendo ad episodi davvero improponibili, gli autori del programma infatti continuano a censurare innumerevoli dialoghi ed immagini. Questi avvenimenti ovviamente hanno suscitato numerosi dubbi nelle menti di numerosi telespettatori del programma. I quali si ritrovano a non poter capire a pieno il contesto delle discussioni avvenute all’interno della casa. I concorrenti del reality, soprattutto in quest’ultimo periodo sono tutti sotto pressione, la tensione è ormai palese infatti ed il tutto è dovuto per vari incomprensioni e decisioni tenute nascoste ai diretti interessati.

I gieffini infatti sospettavano già da qualche settimana che gli autori del programma decidessero di prolungare il reality, a loro però è stato comunicato solo nella presunta “finale”. Il Grande Fratello Vip infatti terminerà il 14 marzo del 2022.

Manila Nazzaro obbligata a lasciare definitivamente il GF Vip per colpa dell’ex marito

Inutile dire che i concorrenti non affatto apprezzato la decisione presa a loro insaputa, nonostante questo però molti di loro hanno accettato di rimanere. Una di questi è proprio la vippona Manila Nazzaro, la quale ha deciso prontamente di rimanere anche se a casa l’attendono i suoi cari. Ad ogni gieffino che acconsente di rimanere, ovviamente aumenta il guadagno. A quanto pare però lei non potrà continuare questo percorso poiché l’ormai ex marito si è assolutamente opposto alla sua decisione mettendole così i bastoni fra le ruote.

Numerosi sono gli episodi che confermerebbero l’assurda situazione, svariati concorrenti infatti hanno chiesto spiegazioni alla diretta interessata. La gieffina però ha evitato in tutti i modi di rispondere davanti agli occhi attenti delle telecamere. Ha infatti semplicemente affermato che a casa hanno bisogno di lei poiché ci sono svariati problemi.

Concorrenti come ad esempio Aldo Montano, hanno cercato di tranquillizzarla poiché lei risultava molto preoccupata. Aldo le ha infatti detto di non preoccuparsi poiché la situazione si sarebbe sicuramente risolta. Quando la donna si è decisa a parlare però gli autori hanno disattivato i microfoni di tutti i concorrenti cambiando direttamente regia. Inoltre, quando a Manila è stato chiesto se abbandonerà il programma per via della decisone presa dall’ex marito, lei ha semplicemente scosso la testa ed ha guardato fisso nelle telecamere.

Desirèe Cirisano