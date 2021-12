Lulù Selassiè, non passa mai inosservata e i fan più attenti hanno notato che la principessa del GF Vip indossa sempre dei cerotti sul braccio. Ma sapete perché? il motivo è sconcertante: scopriamolo.

Senza dubbio Lulù Selassié attira sempre l’attenzione del pubblico, ma i telespettatori del GF Vip, in queste ultime settimane non hanno potuto non notare i cerotti che la principessa ha sul braccio e proprio per questo in molti si sono chiesti il motivo di queste strane fasciature: scopriamo di più.

Lulù Selassié, lo strano dettaglio

Impossibile non notare le principesse Selasisé, tra paillettes, vestiti appariscenti, make up super marcati ed extension lunghissime. Ma la sorella che ha colpito maggiormente il pubblico è stata proprio Lulù Selassiè.

Una ragazza super sensibile che all’apparenza sembra molto forte, ma in realtà si nasconde un animo fragile e buono. Lo ha dimostrato soprattutto con il forte legame che ha creato con il vippone Manuel Bortuzzo.

Tra i due ci sono stati vari alti e bassi, ma ora sembra che sia tornato il sereno tra loro. All’inizio lei cercava continuamente attenzioni e il giovane ha provato in tutti i modi ad allontanarla, ma da qualche giorno la situazione si è completamente ribaltata.

Ultimamente tantissime persone hanno notato uno stranissimo dettaglio, ovvero dei cerotti sul braccio della ragazza. Ma perché li indossa sempre? scopriamo di più su questo scioccante motivo.

Il motivo delle strane fasciature

Lulù Selassié continua a far parlare di sé, perché all’interno del Grande Fratello Vip indossa sempre dei cerotti sul braccio e ciò ha attirato l’attenzione del pubblico. Una fasciatura davvero strana, che oltre a non essere passata inosservata ha fatto preoccupare tantissime persone.

Il sito Biccy su Twitter ha appunto domandato il motivo di questi cerotti e alcuni hanno risposto dicendo che li indossa per coprire i tatuaggi. Ma non è questo il reale motivo, infatti, un altro utente ha rivelato che la ragazza appena è entrata nella Casa del GF Vip si è bruciata con la piastra per i capelli e per riparare le scottature indossa sempre dei cerotti bianchi sul braccio.

Insomma, il mistero è stato risolto. Niente di cui preoccuparsi, anche se il dolore lo avrà sicuramente sentito, ma lei è una ragazza forte e di certo non fermerà il suo percorso per questo piccolo incidente.