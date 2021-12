By

Gli occhi di tutti sono nuovamente puntati sull’attrice Ambra Angiolini, la quale sembra che abbia ormai superato la rottura con Allegri: beccata insieme ad un altro. Ecco tutti i retroscena su quanto accaduto.

La storia coppia formata proprio da loro due è ormai giunta alla fine. I condividevano la propria quotidianità da ormai molti anni, stavano insieme infatti da circa quattro anni, precisamente dal 2017. Solo poche settimane fa però, la stessa attrice ha ufficialmente comunicato a tutti i suoi follower la loro rottura. La giovane attrice però non si è persa d’animo ed ha subito iniziato a riprendere in mano le redini della sua vita.

Ovviamente non è facile tornare single dopo ben quattro anni di relazione, insieme si creano quotidianità ed abitudini difficili da dimenticare, a quanto pare però alla donna non risulto del tutto impossibili. Solo qualche giorno fa infatti è stata beccata in compagnia di un’altra persona.

Ambra Angiolini dopo la rottura con Allegri: con chi è stata beccata oggi

Prima di condividere la sua vita con il famigerato allenatore di calcio, l’attrice ha avuto un’altra relazione ancora più lunga di quella avuta con Allegri. Il suo ex è proprio Francesco Renga, dal loro amore sono nate perfino due bellissimi figli. La storia con l’allenatore Allegri ha molto chiacchiericcio intorno a sé. Molte sono infatti le voci che circolano sul loro conto e sulla motivazione della loro rottura. Si vocifera che questa sia avvenuta per via di un tradimento. Pare infatti che lo stesso Allegri abbia tradito spudoratamente la donna, la quale era all’oscuro di tutto ma, grazie agli innumerevoli pettegolezzi che circolavano negli spogliatoi ha saputo dei comportamenti del marito e lo ha prontamente lasciato.

Attualmente l’attrice è tornata a vivere con il suo ex compagno lasciando l’allenatore lontano dalla sua vita. Pare che la donna stia affrontando bene la separazione, è infatti tornata a svolgere il suo lavoro come è giusto che sia. Ad aver superato ormai da tempo la loro rottura però pare che sia lo stesso allenatore di calcio.

Potrebbe interessarti anche: Ambra Angiolini non ci sta: stavolta si ribella

Secondo quanto riportato dal famoso settimanale “Chi” infatti, l’uomo ha letteralmente sostituito la donna con un’altra dai capelli castani. Solo qualche giorno fa la stessa è stata vista all’entrata di casa del famoso allenatore e pare che lei abbia all’incirca 40anni. In molti suppongono che lo stesso allenatore la frequentasse ancora prima della rottura con l’attrice.

Desirèe Cirisano