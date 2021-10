Ambra Angiolini non ci sta: stavolta si ribella

Dopo la terribile delusione per il tradimento da parte del suo compagno, Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini decide di ribellarsi e prendere dei seri provvedimenti: tutti i dettagli.

La bufera che è accaduta in questi giorni a causa della “spettacolarizzazione” di Striscia la Notizia sul tradimento di Massimiliano Allegri nei confronti di Ambra, ha spinto l’ex volto di Non è la Rai ad agire per vie legali: ecco cosa sta succedendo.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: la rottura

In questi giorni non si parla d’altro, il gossip sulla fine della relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è sulla bocca di tutti. Ad annunciare la rottura è stato proprio il settimanale Chi, lo scorso mercoledì 13 ottobre, con delle foto che ritraevano l’attrice.

La notizia è andata subito virale e il noto inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, si è recato sotto casa di Ambra Angiolini per consegnarle il tapiro, scatenando la reazione della figlia dell’attrice, Jolanda, che si è sfogata su Instagram, accusando il tg satirico: “Ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino?”

Delle parole che hanno scaturito una grande bufera sul web. Nel frattempo l’attrice quarantaquattrenne ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto in questi giorni. Invece, Massimiliano Allegri non si è espresso sulla vicenda. In queste ultime ore, però, Ambra ha deciso di non farla passare liscia al tg satirico: scopriamo cosa sta succedendo.

E’ guerra tra l’attrice e Striscia la Notizia

I legali di Ambra Angiolini, in una nota diffusa due giorni fa, hanno reso pubblico il fatto di valutare delle iniziative contro Valerio Staffelli e il programma Striscia la Notizia:

“Si riservano di valutare ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del Signor Valerio Staffelli”.

Inoltre, contestano anche il “comunicato del Tapiro d’Oro” in risposta al Ministro Elena Bonetti, soprattutto dove si afferma che “la Signora Ambra Angiolini fosse consenziente”.

Ovviamente, in queste ultime ore, non è mancata la risposta del programma di Antonio Ricci che sostiene che l’attrice non fosse contraria alla ricezione del Tapiro d’Oro: “Nessuna fuga, richiesta di spegnere le telecamere o segnali di fastidio”.

Inoltre in un altro brevissimo comunicato si legge: “Mi sono limitato a raccontare quello che è visibile a tutti nel filmato pubblicato sul nostro sito, a prova di ogni smentita. È evidente la volontà di trasformare l’episodio in una telenovela. Il Tapiro d’oro”.

Il web si è nuovamente infuriato, perché in quest’ultima nota si percepisce anche una lieve ironia e secondo alcuni è davvero scandaloso far divertire il pubblico sul dolore di una donna.