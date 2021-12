Una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. Se n’è andato un giovane 15 enne, si chiamava Luca Piscopo. Il ragazzo dopo aver mangiato cibo giapponese è stato ritrovato senza vita nella sua cameretta.

Luca Piscopo era un ragazzo modello ed in perfetta salute. Dopo un semplice pranzo con i suoi amici, ha avvertito un certo malessere ed è stato ritrovato nella sua cameretta senza vita, ora sono indagati ristoratore e medico di base.

La tragica morte di Luca Piscopo

Il 2 dicembre Luca Piscopo, un giovane ragazzo di Soccavo, è stato ritrovato senza vita nella sua cameretta dai suoi genitori. Il Mattino, ha rivelato che il 15enne stava già male dal 23 novembre, precisamente dopo essere tornato a casa da un pranzo con i suoi amici.

Erano andati in un ristorante orientale del Vomero a mangiare sushi. Ma poche ore dopo, Luca ha avvertito un certo malessere e sono comparsi tutti i sintomi di un’intossicazione alimentare, come: febbre, diarrea e anche vomito.

Tutti ricordano che il ragazzo era in ottime condizioni di salute che amava lo sport, infatti, era tifosissimo del Napoli ed era sempre in movimento. Insomma, aveva uno stile di vita sano, proprio per questo la famiglia di Luca, distrutta dal dolore della tragica perdita, non ha ancora capito cosa sia successo.

Le indagini: tutti i dettagli

La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta diretta dai pm Federica D’Amodio e Luigi Landolfi. Ad essere indagati con l’accusa di omicidio colposo sono il proprietario del ristorante cinese e il medico di base di Luca.

Quest’ultimo gli aveva prescritto degli antibiotici per eliminare una possibile infezione. Dunque, bisogna ancora accertare se la cura fosse adeguata e anche se il cibo ingerito nel ristorante orientale fosse a norma.

Potrebbe interessarti anche: Cottura dei cibi: quanto influisce sulla nostra salute?

I compagni di classe di Luca sono stati ascoltati e anche loro avrebbero avvertito un certo malessere dopo il pasto, ma senza gravi conseguenze di salute. Sabato scorso ci sono stati i funerali del giovane e ora stanno tutti aspettando che si faccia chiarezza sulla scomparsa di Luca Piscopo.