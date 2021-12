Giacomo Urtis, grande personaggio telvisivo, chi è il suo ex compagno di vita? Anche lui famosissimo e conosciuto in tutto il mondo: ecco la sua vera identità e lo svolgersi della loro relazione.

Oggi lui è ormai un volto conosciuto praticamente da chiunque, ha partecipato ad innumerevoli programmi televisivi dando il meglio di sé. Invitato come ospite speciale ed opinionista ad altrettanti programmi televisivi, l’abbiamo visto sedersi infatti sulle poltroncine più glamour del mondo della televisione italiana.

Grazie a questo abbiamo avuto modo di conoscerlo e di scoprire svariati dettagli della sua vita privata ed anche sentimentale. Quando si è un personaggio pubblico infatti difficilmente si riesce a mantenere discreti livelli di privacy, anche se tutte le informazioni che oggi conosciamo sul suo conto sono state svelate proprio dal diretto interessato.

Giacomo Urtis e la sua dolce metà del passato: ecco chi è il suo ex famoso, conosciuto da chiunque

Grazie alla fama che oggi lo precede, il suo nome è sulla bocca di molti, pubblici e non, che commentano le sue gesta apertamente. Lo abbiamo perfino visto partecipare come gieffino al rinomato programma televisivo oggi condotto da Alfonso Signorini, ovvero Grande Fratello Vip. Dovete sapere però che lui non è solo un personaggio pubblico, bensì è un dermatologo e chirurgo estetico, ha conseguito la laurea nel lontano 2002. La maggior parte dei volti famosi, quelli più celebri, si sono rivolti proprio a lui per apportare qualche piccolo ritocco estetico.

Giacomo, famoso chirurgo estetico, nel corso degli anni affiancato da volti noti, uno di questi è proprio il famoso personaggio pubblico di cui vi andremo a parlare oggi. Svariate sono le voci che sono state vociferate nel tempo, senza mai avere una vera risposta agli innumerevoli dubbi.

Ebbene, dovete sapere che il chirurgo estetico più rinomato ha affrontato una relazione sentimentale con Rodrigo Alves. Quest’ultimo è conosciuto in tutto il mondo come “Ken umano”, poiché negli anni ha deciso di ricorrere alla chirurgia per assomigliare il più possibile al famigerato “Ken” di Barbie.

Per chi non lo sapesse, lui è brasiliano ed ha 38 anni, è nato infatti il 30 luglio del 1983 a San Paolo. Nel 2020 però, Rodrigo decise di cambiare definitivamente identità, oggi infatti è Jessica Alves.

