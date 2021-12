GF Vip 6, pioggia di soldi per chi ha deciso di rimanere: soldi a palate

By

Il GF Vip 6 è stato prolungato fino al 14 marzo 2022. Ecco perché le cifre dei concorrenti, soprattutto quelli che sono chiusi in casa da tre mesi, saranno aumentati. Vediamo quanto guadagneranno.

Sono tanti i concorrenti del GF Vip 6 che hanno iniziato il proprio percorso tre mesi fa e che hanno deciso, contrariamente a qualsiasi aspettativa, di rimanere ancora in gara.

GF Vip 6: prolungata la fine del programma

Chi si chiuderebbe nella casa del GF Vip 6, spiata 24 ore su 24 da telecamere e da telespettatori attenti ad ogni mossa, se non ne ricavasse qualcosa in cambio? Ed è infatti ciò che succede ai concorrenti del Grande Fratello che cercano di mantenere la loro posizione con le unghie e con i denti pur di non abbandonare il loro posto nella casa.

Tant’è che, il reality show ha subito un prolungamento. Invece di terminare ieri, 13 dicembre, la produzione ha deciso di fissare la data conclusiva al 14 di marzo 2022, prolungando di fatto la permanenza di chi riuscirà a restare indenne alle nomination, per tre mesi. La produzione, naturalmente non ha imposto a nessun vip di rimanere per forza. Tant’è che, già dalla settimana scorsa, ha permesso loro di poter sentire i parenti a casa per prendere una decisione: uscire o rimanere.

Ecco, dunque, che ieri ci sono stati i primi vipponi che hanno confermato la loro permanenza. Contrariamente ad ogni previsione, Manuel Bortuzzo e Katia Ricciarelli hanno deciso di continuare. Il primo per via del rinnovato amore nei confronti della princess, la seconda per divertirsi ancora un po’. Rimarranno anche Carmen Russo e Giucas Casella.

I cachet di chi ha deciso di rimanere e che, ovviamente, è entrato tre mesi fa, salirà alle stelle anche se sono previsti nuovi ingressi per reggere l’audience per altri tre mesi.

I cachet stellari

Si stima che personaggi come Sophie Codegoni e Soleil Stasi, poco più che 19enne la prima, e fulcro della trasmissione fino a ieri sera, la seconda, guadagnino circa 7000 euro la settimana per rimanere nella casa.

Basti pensare che, personaggi delle scorse edizioni come Elisabetta Gregoraci, arrivarono a guadagnare 20000 euro la settimana. Si vocifera che, un cachet di tale livello sia stato assegnato quest’anno a Valeria Marini.

Per quanto riguarda personaggi come Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo, potranno arrivare a guadagnare circa 5000 euro la settimana. I cachet varieranno in base alla popolarità acquisita durante questi mesi e la fama con cui hanno fatto il loro ingresso. Tutti hanno avuto un cachet di ingaggio.