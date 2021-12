Probabilmente non vi siete fermati a vedere quanta frutta e verdura si spreca o cosa gli accade una volta che la si butta via.

Tra i prodotti che maggiormente vengono buttati nella spazzatura ci sono quelli dell’orto: frutta e verdura.

Frutta e verdura gli alimenti che generano più rifiuto organico

In genere la frutta è la categoria che più è sprecata, seguita dalle verdure. La cosa piuttosto importante è che la maggior parte di questi rifiuti non viene generata dai supermercati o dai ristoranti, ma viene generato in casa.

Quante volte vi sarà capitato di “scartare” dl banco del supermercato quel frutto perché non rientrava in certi canoni di bellezza? In genere non viene acquistato mai un frutto ammaccato o che non rifletta quel determinato ‘standard’. Di riflesso quando il cibo arriva in casa e in qualche modo perde di freschezza, finisce nel secchio dell’umido.

Imparare che non sempre bello corrisponde a buono è fondamentale in un periodo di estrema attenzione nei confronti dei rifiuti, oltre che sul fronte del risparmio economico.

Ortaggi come gioielli

Premesso dunque che perfino la mela stregata di Biancaneve, dovrebbe insegnare qualcosa, riflettiamo su quanto bello e gusto si accompagnino. Un classico esempio sono le mele annurche: nessuna è uguale all’altra! nessuna lucentezza artificiale ‘cerata’, ma il loro sapore è inconfondibile!

Non finirà mai nella spazzatura per quanto ammaccata, cosa che non accade ad altri frutti dal sapore inesistente.

Quindi quando facciamo la spesa oltre a non comprare oltre il necessario, guardiamo la bontà e la vicinanza del prodotto che acquistiamo, sinonimo di freschezza e qualità!

LEGGI ANCHE —> Mela annurca, il frutto di dicembre che abbassa il colesterolo

Un frutto piccolo, vuol dire semplicemente che non è inondato d’acqua, non che sia cattivo. Inoltre prendiamo l’abitudine prima di buttare la frutta di fare frullati, centrifugati e macedonie, ai bambini piacciono molto.

Se in frigorifero avete più tipologie di verdure, ma in piccole quantità, non temete di sperimentare una cottura unica mista, potreste scoprire un nuovo piacevole gusto!