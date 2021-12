Piccolo inconveniente per la famosa conduttrice televisiva Barbara D’Urso, alla quale si stacca letteralmente un sopracciglio in diretta. Tutti i dettagli riguardo l’accaduto.

Lei è ormai un’icona nel mondo dello spettacolo, negli anni ha ottenuto infatti un successo clamoroso tanto da aggiudicarsi innumerevoli spazi nella televisione italiana. Ad oggi conduce ben tre programmi televisivi, inutili dirlo, la sua fama la precede. Per quanto possa apparire esaltante essere costantemente sotto i riflettori però, esiste anche una parte negativa. La vita privata infatti è ormai molto lontana, ogni minimo dettaglio potrebbe cogliere l’interesse del pubblico.

Inoltre, essendo esposta sotto gli occhi di milioni di persone, difficilmente sfugge un episodio di tale portata, specialmente se il tutto è avvenuto in diretta televisiva.

Barbara D’Urso perde un sopracciglio durante la diretta

La conduttrice negli anni è riuscita a conquistare la stima ed il rispetto di molte persone, come ogni personaggio pubblico che si rispetti però ha anche molti haters che cercano scrupolosamente ogni minimo dettaglio per poterla “infangare”. Nelle ultime ore sul web infatti, è iniziato a circolare un video che la ritrae in diretta televisiva. Tutto nella norma potreste pensare, certo, se non fosse per la perdita vista da innumerevoli spettatori.

La D’Urso infatti ha letteralmente perso un sopracciglio, mentre la stessa esponeva un suo pensiero l’arcata sopraccigliare destra ha iniziato a scivolare lentamente fino a poi cadere del tutto. La donne non si è accorga minimamente dell’inconveniente ed ha continuato la diretta come se niente fosse successo.

Il sopracciglio della D’Urso che si scioglie in diretta pic.twitter.com/CrF6WTRqF6 — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 11, 2021

O forse, accorgendosi del tutto, ha fatto finta di nulla per non destare troppi sospetti? Se così fosse allora la sua è una vera reazione da professionista. Nonostante questo però, in molti hanno iniziato ad ironizzare, prendendo perfino in considerazione le luci dello studio. Le quali come ben saprete sono molto alte e, se la donna avesse usato un qualche metodo per posizionare delle sopracciglia finte, allora il calore delle luci avrebbe potuto far “sciogliere” il tutto.