Sembra proprio che a Belén non importi proprio nulla di Antonino Spinalbese, lei ora è a divertirsi con un attore famosissimo. Beccati mano nella mano.

Fino a poco fa, Antonino e Belén sembravano felicissimi, da pochi mesi è nata Luna Marì Spinalbese. Tutto d’un tratto però la storia sembra essere finita, e non potete immaginare con chi è finita lei adesso!

La modella è stata beccata con un attore che conosciamo molto bene… molto. La maggior parte delle persone che possiedono un account Netflix hanno già visto questo attore, anzi, hanno visto questo attore da svestito.

A dirla tutta, questo attore è anche molto bello, e scommetto che ci sono già migliaia di ragazze che vorrebbero essere al posto di Belén in questo momento. Stiamo parlando di Michele Morrone, protagonista del film erotico 365 giorni. Ma ricordate che cosa aveva detto lui di Belén?

Belén beccata con Michele Morrone, ha dimenticato Antonino Spinalbese

Non possiamo non presumere che ormai sia finita tra Belén e Antonino, visto che lei è stata beccata mano nella mano con Michele Morrone. I due si trovavano al ristorante El Porteño Prohibido a Milano. Quella non sembrava affatto una cena tra amici…

La realtà dei fatti è abbasta evidente, i due si stanno molto probabilmente frequentando. Che dire, lui è bellissimo, lei anche, bisogna ammettere che sarebbero una bella coppia, ma soprattutto sarebbero chiacchieratissimi. Tuttavia c’è un particolare ancora più piccante.

Michele Morrone qualche tempo fa aveva fatto alcune dichiarazioni strane sul conto di Belén: non sembrava affatto attratto dalla modella, o forse lo era ma voleva fare lo snob. Proprio lui durante un’intervista ha detto queste parole:

“Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tette e un culo. Però chi lo sa…”

Due tette e un culo? Diciamo che Michele Morrone c’è cascato alla grande, e non ha fatto una bella figura! Forse la prossima volta il protagonista di 365 dovrebbe imparare ad essere un po’ più coerente. Per adesso non ci resta che aspettare di vedere come si evolve tra questi due.