Francesca Cipriani, durante la permanenza al GF Vip 6 fa una scoperta inimmaginabile che la stravolge completamente: il suo fidanzato in realtà ha già un figlio segreto. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La famosa conduttrice televisiva, come ben saprete, attualmente si trova all’interno della del programma condotto dal famigerato Alfonso Signorino, ovvero il Grande Fratello Vip. La sua presenta al reality ha suscita molto scompiglio nelle ultime settimane, conosciamo tutti il carattere estremamente emotivo della ragazza. Inoltre lei è una ragazza molto vivace e fa parte nel mondo dello spettacolo da molto tempo ormai, infatti difficilmente si lascia trasportare da ciò che si vocifera.

D’altronde è risaputo che il chiacchiericcio va di pari passo alla fama, spesso infatti si vociferano dettagli del tutto inventati. Questa volta però la notizia l’ha letteralmente spiazzata ed ha messo letteralmente in dubbio la sua relazione con Alessandro Rossi.

Francesca Cipriani, la notizia del tutto inaspettata al GF Vip 6: Alessandro ha un figlio tenuto segreto

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una scena davvero commovente, il fidanzato Alessandro ha fatto irruzione nella casa del grande Fratello per poterle fare la fatica domanda. In diretta televisiva infatti il ragazzo ha spiazzato tutti i presenti ed il pubblico da casa con una proposta di matrimonio unica e dolcissima. Ovviamente la Cipriani non ci ha pensato due volte ed ha subito accettato poiché in lui vede la sua dolce metà. Alessandro è l’uomo della sua vita e non vede l’ora di giungere all’altare insieme a lui.

Nelle ultime ore però si è creato un gran putiferio che ha letteralmente spiazzato tutti. Il futuro marito della conduttrice televisiva infatti ha nascosto a tutti un dettaglio di enorme portata. Lui infatti è già padre di un bellissimo bambino. A quanto si vocifera però, pare che la ragazza già sapesse dell’esistenza di quest’ultimo ed anzi, che lei stessa lo avrebbe perfino incontrato insieme all’ex del suo attuale fidanzato.

Potrebbe interessarti anche: Francesca Cipriani, cosa faceva prima del successo | Rimarrete senza parole

All’interno della casa ha parlato molte volte del desiderio di portare avanti una gravidanza, a quanto pare la gieffina infatti è estremamente convinta che Alessandro sarebbe un ottimo padre. La Cipriani però ha espressamente detto che prima vuole pronunciare quel fatidico “Si” e poi pensare al resto.