GF Vip 6, incidente bollente per Lulù e Alex butta l’occhio | “Si vede tutto”

Piccolo inconveniente bollente per la gieffina Lulù, alla vippona si è alzato praticamente tutto ed il concorrente Alex non ha fatto a meno di buttare l’occhio proprio li. Ecco cosa è successo all’interno della casa del GF Vip 6.

All’interno del programma ne abbiamo ormai viste di tutti i colori tra gli innumerevoli scontri e tra la nascita di nuovi amori. I gieffini hanno quasi tutti legato molto, chi più e chi meno. Tra le coppie del momento, createsi all’interno della casa troviamo: Alex e Soleil, Gianmaria e Sophie, Manuel e Lulù.

Molti sono gli avvenimenti che hanno suscitato l’interesse del pubblico, tra i gieffini più chiacchierati però troviamo Alex e Soleil. La loro coppia ed il triangolo amoroso formato con la moglie Delia ha fornito molto materiale al famigerato conduttore Alfonso Signorini.

Il comportamento di Alex però non è andato affatto giù al pubblico presente in studio ed al pubblico da casa. In molti infatti suppongono che la sua sia solo una recita precedentemente studiata per guadagnare popolarità.

Incidente bollente per Lulù, Alex non perde l’occasione butta l’occhio proprio li. Ecco cosa è successo al GF Vip 6

Come già detto in precedenza, secondo molti il comportamento di Alex in realtà è solo una farsa. I presunti sentimenti provati e confessati alla gieffina Soleil quindi sarebbero del tutto irreali ed inventati di sana pianta. Sono molti gli episodi che potrebbero confermare questa teoria, i quali non sono sfuggiti agli occhi attenti del web.

Tra i due sono nate le prime coccole ed i primi baci, il tutto però inizialmente venne definito semplicemente come “chimica artistica” dal diretto interessato. Questa chimica però delle volte ha vacillato, abbiamo visto infatti il vippone flirtare con molte donne, ovviamente ironicamente. Questa volta però la situazione è leggermente diversa.

Nelle ultime ore il web è letteralmente impazzito per via di un o scatto che ritrae il giovane concorrente fissare la gieffina Lulù. Il tutto fatto poiché alla ragazza, mentre stava semplicemente lavando le stoviglie utilizzate dai coinquilini, le si è alzato tutto.

La ragazza infatti aveva indosso un maglioncino bianco oversize, con l’aggiunta del microfono e per via di un movimento di troppo si è ritrovata con l’intero lato B scoperto.

Potrebbe interessarti anche: Lulù cuore d’oro: “Io non guardo se Manuel cammina o no” | La reazione di lui innamorato

Il concorrente Alex, situato non molto lontano da lei, si è goduto l’intera scena rimanendo a guardare il “panorama” senza avvertire minimamente la ragazza. La quale si è accorta dell’inconveniente solo dopo aver finito di lavare le stoviglie.