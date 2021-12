Gerry Scotti si racconta a cuore aperto. Il famoso conduttore italiano ha svelato un retroscena inatteso della sua vita privata. Ecco perché i suoi genitori non gli hanno rivolto più la parola. Scopriamolo insieme.

Il famoso conduttore Mediaset si lascia andare ad una lunga intervista in cui ha fatto delle confessioni inaspettate sulla sua vita privata. Ecco il dramma che ha vissuto e che lo ha allontanato dalla sua famiglia.

Gerry Scotti racconta il suo dramma

Tra i conduttori più amati del piccolo schermo c’è sicuramente Gerry Scotti. Con una carriera sfavillante alle spalle e con un futuro roseo ancora davanti, il presentatore milanese continua ad essere tra i più amati e seguiti professionisti della televisione italiana.

Inizia la sua carriera da giovanissimo esordendo nel mondo radiofonico. La sua caparbietà e la sua bravura saranno notate da mostri sacri della televisione italiana che gli apriranno le porte della televisione.

In poco tempo Scotti si ritroverà alla conduzione di programmi di grande successo come per esempio Festivalbar e la Corrida. È lui che ha portato al successo il format amatissimo dai telespettatori, Chi vuol essere milionario ed è il più apprezzato tra i giudici di Tu sì que vales, il programma Mediaset del quale è giurato insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Noto nel mondo dello spettacolo come il gigante buono della televisione, Gerry si è lasciato andare ad una lunga intervista nella quale ha raccontato fatti inediti della sua vita privata come per esempio il dramma vissuto con i genitori.

Perché il famoso conduttore ha litigato con i genitori

Gerry Scotti è tra i conduttori più amati del piccolo schermo. Con il sorriso sempre sulle labbra, con l’immensa generosità che lo contraddistingue da sempre, è considerato il gigante buono della televisione. La sua umiltà, la sua bravura e la sua professionalità fanno sì che il famoso presentatore Mediaset sia apprezzato non soltanto come professionista ma anche come persona.

In una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel suo salotto a Verissimo, il presentatore ha raccontato e ha svelato anche alcuni retroscena inediti della sua vita privata. Lo sapevate che per un periodo di tempo non ha parlato con i suoi genitori? Ecco perché.

Gerry Scotti ha spiegato che i suoi genitori sono rimasti molto male perché lui non ha proseguito gli studi universitari laureandosi. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo Gerry si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza e gli mancavano soltanto due esami per ottenere la laurea.

Ha avuto però la fortuna di entrare prima in radio e poi in televisione e quindi ha abbandonato gli studi. I suoi genitori, ha affermato il conduttore, credevano che il mondo televisivo non gli garantisse un futuro certo e volevano che studiasse e iniziasse un mestiere più sicuro come l’avvocato. Per ben sei mesi non gli hanno rivolto la parola, quando poi hanno visto i risultati ottenuti dal figlio, si sono riappacificati.