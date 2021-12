By

Gerry Scotti, sapete che lavoro faceva prima della fama? Il conduttore ha svolto per anni un lavoro molto umile. Quale? Non lo immaginereste mai. Ve lo sveliamo noi.

Gerry Scotti prima della fama

Gerry Scotti è tra i conduttori italiani più amati del piccolo schermo. Con una carriera brillante alle spalle, ancora tutt’oggi cavalca l’onda del successo ed è amatissimo dai telespettatori. Inizia ad affacciarsi al mondo dello spettacolo come conduttore radiofonico.

La musica è stata infatti la sua prima grande passione e continua ad esserlo ancora tutt’oggi. Il suo talento e la sua professionalità gli permetteranno di essere notato però dai vertici Mediaset che lo metteranno al timone di alcune trasmissioni di grande successo.

È lui che porterà in auge programmi come Chi vuol essere milionario e La corrida. Ha condotto anche altre trasmissioni popolari come Caduta libera e Striscia la Notizia insieme alla sua amatissima collega Michelle Hunziker.

Da diversi anni è giudice insieme a Teo Mammucari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi della trasmissione Mediaset Tu sì que vales. Il grande successo che ha oggi lo deve sicuramente alla sua bravura ma anche alla sua umiltà. Sapete che prima della fama, Scotti faceva un lavoro completamente diverso?

Che lavoro faceva il conduttore Mediaset prima di diventare famoso

Gerry Scotti oggi è un conduttore di grande successo, acclamato e seguitissimo dai telespettatori. Ha condotto trasmissioni popolari e ancora tutt’oggi è al timone di programmi che continuano ad essere seguiti con affetto dai telespettatori.

Prima di diventare però così famoso, sapete che Gerry Scotti faceva un lavoro completamente diverso? Per la precisione, prima di approdare nel mondo dello spettacolo, l’attuale famoso presentatore ha svolto diversi mestieri e tutti umili, per sbarcare il lunario.

In un’intervista concessa a Silvia Toffanin a Verissimo, Scotti ha raccontato che negli anni ’70, alla fine del terzo anno di liceo, ha lavorato in una fabbrica che si occupava di stampare guarnizioni in cartone. Con i primi soldi guadagnati si è pagato la sua prima vacanza da solo a Lignano Sabbiadoro.

Poco prima di iniziare l’Università, invece, ha lavorato consegnando a domicilio libri scolastici. A 18 anni ha poi lavorato in un’industria che si occupava di confezionare i mangimi per vitelli. Nel giro di pochi anni la sua vita è cambiata completamente ma in positivo. Gerry ha colto un’ottima opportunità professionale e grazie alla sua bravura è riuscito a raggiungere la fama che ha oggi.