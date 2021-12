Sotto le feste, anche Gerry Scotti ricorda Babbo Natale ed un retroscena doloroso che lo lega a lui e alla sua infanzia. Vediamo che è successo.

Gerry Scotti è uno dei conduttori storici più amati della tv. Nonostante sia tutti i giorni in tv, sulla sua vita privata, è stato sempre molto riservato.

Gerry Scotti e la sua vita privata

Il conduttore Gerry Scotti è sicuramente, uno dei volti più amati della televisione italiana. Quasi costretto per lavoro ad assumere sempre la veste del sorriso e della positività, anche la sua vita, come quelle di qualsiasi persona, è stata costellata da piccoli grandi dolori.

Anche se non ha mai voluto svelare molto della sua vita privata, alcuni retroscena sono stati inevitabilmente svelati. Tra questi, ad esempio, l’ex moglie: l’attrice Patrizia Grosso. I due, oggi, si sono entrambi rifatti una vita ma, ai tempi, la separazione fu per lui molto dolorosa. L’aggravante fu il fatto che il figlio, all’epoca aveva soltanto 10 anni.

Purtroppo, a causa del lavoro, si trovò a trascurare la moglie che si innamorò di un altro uomo. Oggi lo show man fa coppia fissa con l’avvocato Gabriella Perino che, per la sua professione e per sua decisione, è lontano dai riflettori.

Una separazione dolorosa

Nel corso della sua carriera, però, egli non ha soltanto fatto il conduttore ma anche l’attore. In particolare, ha avuto un ruolo nel film Il mio amico Babbo Natale, insieme a Lino Banfi. Proprio in una scena della pellicola del 2015, Scotti, vestito proprio come il vecchio Santa Claus, con le lacrime agli occhi, fa una rivelazione a Lino Banfi.

In pratica rivelò che:

“Quando avevo cinque o sei anni gli scrissi una lettera e il regalo che chiesi non è mai arrivato”.

Così Banfi, che nella pellicola interpretava proprio Babbo Natale, controbatte che la cosa non era possibile. Scotti, così, replicò, visibilmente commosso, che non aveva chiesto un dono materiale:

“Volevo due genitori che si volessero bene. Che non passassero le giornate a tirarsi i piatti. Volevo un papà che giocasse con me a pallone e una mamma senza quella faccia triste”.

Insomma, l’unica cosa che l’attore avrebbe voluto, era una famiglia felice ma non la ebbe.