Alba Parietti si confessa e fa delle rivelazioni inattese sulla sua salute. Ecco la terribile malattia di cui ha sofferto e che ha tenuto nascosta per anni.

La bellissima showgirl si è raccontata a cuore aperto parlando di una terribile malattia che l’ha colpita e di cui nessuno era a conoscenza.

Alba Parietti racconta del brutto male che l’ha colpita

Alba Parietti è una delle showgirl più amate della televisione italiana. Con una carriera brillante alle spalle, ancora oggi cavalca l’onda del successo e continua a essere presente in numerose trasmissioni televisive.

Esuberante, peperina e ironica quanto basta, la Parietti ha conquistato il cuore del pubblico. La sua vita privata è stata abbastanza turbolenta. Ha avuto relazioni sentimentali con uomini famosi come Christopher Lambert e Franco Oppini, suo marito per tanti anni e padre di suo figlio Francesco.

Dopo anni di meraviglioso amore, i due si sono lasciati ma ancora oggi sono in ottimi rapporti e come affermato da Alba, continuano a volersi un grande bene e soprattutto un rispetto reciproco. La Parietti ha parlato recentemente di una terribile malattia che l’ha colpita quando era più giovane e che ha tenuto nascosto a tutti, persino alla sua famiglia. Vediamo di che cosa si tratta.

Che malattia ha colpito la showgirl?

Alba Parietti a cuore aperto. La bellissima showgirl si è confessata e ha parlato di un problema di salute che l’ha colpita qualche tempo fa e che ha cambiato per sempre la sua vita.

Nel 1997, Alba ha scoperto di avere un cancro al collo dell’utero causato da una degenerazione del papilloma virus, una malattia che se non tenuta sotto controllo può trasformarsi in un tumore maligno.

La Parietti ha affermato che il momento della diagnosi è stato quello più duro da accettare: era da sola nello studio del medico e la parola cancro l’ha spaventata come non mai. La showgirl ha dichiarato di non aver voluto parlare del brutto male con nessuno, nemmeno con suo figlio e con la sua famiglia, per non farli preoccupare.

Si è confidata solo con alcune delle sue amiche più care, le stesse che le hanno fatto compagnia il giorno dell’operazione. Alba infatti è stata operata d’urgenza ma fortunatamente non si è dovuta sottoporre a debilitanti cicli di radio e di chemioterapia. Oggi la showgirl sta bene e racconta la sua storia per trasmettere un messaggio importante: la prevenzione è fondamentale e può salvare la vita.