Alba Parietti completamente nuda a 60 anni: bellissima e illegale

Alba Parietti sconvolge il web. La sua foto nuda diventa virale.

Alba Parietti senza freni. La showgirl ha pubblicato uno scatto osé che ha fatto impazzire i social. Tutti i dettagli.

Alba Parietti, la diva della televisione italiana

Alba Parietti è una showgirl italiana con una carriera lunga e di grandi successi alle spalle. Ha debuttato al teatro nel 1977 con l’opera L’importanza di chiamarsi Ernesto tratto da un capolavori di Oscar Wilde. Nel 1990 è diventata la conduttrice di Galagol e due anni dopo è sbarcata in Rai sul palco dell’Ariston insieme a Pippo Baudo.

Ha recitato in Abbronzatissimi e nel film Saint Tropez, Saint Tropez. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la Parietti non si è risparmiata: è stata spesso al centro di gossip e pettegolezzi. Nel 1981 è convolata a nozze con Franco Oppini, noto attore e comico. L’anno dopo è nato il loro unico figlio, Francesco che abbiamo visto in televisione lo scorso anno come concorrente del Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini.

Alba e Franco dopo tanti anni insieme, divorzieranno nel 1990 ma manterranno rapporti civili. Ancora oggi c’è tra di loro un grande bene e un forte rispetto. Donna dalla bellezza straordinaria, Alba sa come fare parlare di sé. Nelle scorse ore la bella showgirl ha sconvolto i social pubblicando uno scatto di sé senza veli.

Lo scatto osè della showgirl diventa virale

Alba Parietti infiamma il web. Nelle scorse ore l’ex moglie di Franco Oppini ha pubblicato una Instagram story che ha incantato i social. La showgirl si è mostrata senza veli e il suo scatto è diventato virale.

La foto in questione è stata scattata nel 1996 quando la Parietti ha posato per Max realizzando un servizio fotografico senza precedenti. Alba è totalmente nuda, il seno è coperto solo dalle sue mani e le parti intime da una giacca. Ai piedi, décolleté altissime color ebano.

La foto in bianco e nero è strabiliante. Alba che si è fatta strada nel mondo dello spettacolo anche per la sua straordinaria bellezza, ancora oggi continua ad attirare l’attenzione.

LEGGI ANCHE—> Alba Parietti, avete mai visto dove abita? Una casa dallo stile classico e lussuosa

A 60 anni è semplicemente meravigliosa. Lo scatto realizzato per Max e rispolverato dall’armadio dei ricordi ha lasciato tutti i fan di stucco: il web non parla d’altro. Alba è affascinante ieri come oggi, bellezza imbarazzante la sua che non passa di certo inosservata.