Panzerotti pugliesi, la ricetta originale con €2,50 | Super filanti e deliziosi

I panzerotti pugliesi fanno parte della gastronomia pugliese, re indiscusso della rosticceria pugliese è un cibo economico e gustoso.

Si può consumare velocemente per strada o comodamente seduti al tavolo.

Un piatto delle Puglie: i Panzerotti pugliesi

I Panzerotti pugliesi, sono un piatto tipico della tradizione culinaria pugliese, sono perfetti sia come buffet alle feste, i bambini li adoreranno, che per una veloce cena in famiglia.

Inoltre per prepararli bastano pochissimi ingredienti e mettere “le mani in pasta”, ma una volta pronti delizieranno il palato.

Si tratta di un impasto leggero e dorato e di un ripieno caldo e filante fatto di mozzarella e pomodoro, una vera leggenda capace di portare allegria al solo vederli! Una tradizione fortemente radicata nei pugliesi.

Il sapore dei gustosi panzerotti pugliesi fritti fatti in casa hanno una versione più light al forno, sono certamente più leggeri e meno calorici ma assolutamente ugualmente squisiti!

Possono essere serviti come antipasto, o aggiunti per arricchire un buffet insieme a qualche crocchetta di patate, insieme ai classici arancini di riso, vedrete che andranno a ruba!

Ingredienti per l’impasto di 6 panzerotti

farina 00 250 g

farina di semola rimacinata di grano duro 250 g *

acqua 270 g

sale 10 g

lievito di birra disidratato 7 g

olio extravergine di oliva 20 g

Ingredienti per il ripieno

passata di pomodoro 120 g

formaggio grattugiato 60 g

mozzarella fiordilatte 150 g

sale q.b.

olio extravergine di oliva 1 cucchiaio

per friggere 2 l i olio di arachide

Preparazione dell’impasto

Iniziare con la planetaria preparata con il gancio, vanno poste le farine e il lievito. Facciamo partire la macchina unendo a filo il sale che avremo disciolto nell’acqua e impastiamo per tutto ill tempo in cui il composto resterà attaccato al gancio.

Successivamente versate l’impasto sul tavolo che è stato precedentemente unto d’olio, e schiacciate l’impasto lavorandolo con le mani.

L’impasto deve essere preso dall’alto e tirato fino a portarlo al centro, ripetendo l’operazione sia dal basso, che da destra e da sinistra.

Dopo aver unto d’olio la superficie dell’impasto copritela con la ciotola della planetaria e fate passare circa 20 minuti, ripeti l’operazione recedente e aspetta altri 15-20 minuti.

L’impasto va lavorato e dopo averne fatto una palla, fatela lievitare per circa due ore, dopo averlo lasciato in una terrina capiente che è stata oliata, quindi ricoperta con pellicola.

Una volta passate le due ore, con l’impasto vanno preparate 6 palline del peso di 130 g l’una, che saranno sigillate con le dita e poste su una placca foderata con carta forno, e lasciate a lievitare un’ora nel forno spento.