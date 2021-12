Lievitazione impasto, l’incredibile trucco della cuffietta della doccia

In generale la lievitazione impasto ha bisogno del suo tempo e se lo fate lievitare a tempo debito è migliore il risultato finale.

Di norma il processo di impasto avviene attraverso un sistema molto tradizionale che si ripete nel tempo.

Come accelerare la lievitazione impasto

Quanto si cercano consigli di cucina, l’idea è quella di avere a disposizione diversi consigli per agevolarci nella preparazione di ricette che possono avere un livello di difficoltà maggiore di quanto si crede.

Per la preparazione del pane fatto in casa, una delle principali preoccupazioni è quella di far lievitare più velocemente l’impasto del pane. Per semplificare questo passo un suggerimento è impiegare il forno o il microonde, entrambi possono essere di grande aiuto.

Se si vuole cuocere il pane o metterlo nella macchina del pane, terminato il tempo di impastamento è importante lasciare il tempo giusto per la lievitazione impasto.

Il processo può durare un’ora o anche di più, ma se non avete tempo a sufficienza potete usare alcuni trucchi di cucina per avere l’impasto pronto per la cottura prima.

Come prima cosa, potete far lievitare l’impasto nel microonde dopo che è passato nell’impastatrice. Per questo trucco occorre posizionare un bicchiere d’acqua resistente al microonde e programma due minuti alla massima potenza, poi metti il bicchiere su un lato e inserisci la ciotola con l’impasto del pane.

A causa dell‘atmosfera creata dall’acqua calda, l’impasto lieviterà più velocemente, senza bisogno di ricorrere al microonde. Quando l’impasto è raddoppiato si può procedere alla cottura.

Il lievito secco

Il lievito secco, al contrario del lievito fresco, ha un tasso di crescita più elevato senza dover essere lasciato a lievitare per molto tempo.

Per questo motivo, se si desidera far lievitare l’impasto più velocemente, è possibile utilizzare il lievito a lievitazione rapida al posto del lievito fresco. Nel caso in cui la ricetta indichi due fasi di lievitazione, si può passare direttamente alla seconda fase per ridurre il tempo.

Usare la cuffietta della doccia

Quante volte avete guardato con scarso interesse le cuffiette per la doccia, posizionate nel bagni degli hotel insieme allo shampoo o alle salviette struccanti? Ebbene dopo aver saputo che sono perfette per accelerare la lievitazione dell’impasto, non saranno più cosi indesiderabili.

LEGGI ANCHE —> Pane secco in casa, non lo buttare: 3 metodi per non sprecare

Solitamente vene posizionato uno strato di pellicola trasparente sull’impasto, questo perché i tal modo viene isolato l’impasto dall’ossigeno circostante. Questo in quanto l’azione lievitante dovuta ai lieviti, funziona in assenza di ossigeno e in presenza di zuccheri, da la possibilità a che inizi un processo che consente all’anidride carbonica di formarsi. Inoltre la cuffietta offre all’impasto di crescere senza bloccarne la crescita naturale, gonfiandosi su misura sulla ciotola dove abbiamo messo a “riposare” l’impasto, accorciando i tempi di lievitazione.