Morgan: età, altezza, ex moglie, compagna, figli, e lavoro

Non c’è dubbio che Morgan sia uno dei personaggi televisivi in assoluto più discussi, cerchiamo però di scoprire insieme qualche notizia in più sulla sua figura.

Chi è Morgan?

Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, nasce il 23 dicembre del 1972 a Milano. Pertanto il cantante, musicista e personaggio televisivo ha quasi 49 anni ed è nato sotto il segno del Capricorno. E’ alto quasi 1,75 cm La sua carriera musicale inizia presto. Morgan infatti non finisce gli studi al conservatorio ma si dedica come professionista prima al pianobar, poi fonda i suoi primi gruppi:

I Golden Age, scioltisi però poco dopo ed i Bluvertigo, insieme ad Andy, con i quali consocerà il successo. Musicalmente Morgan è estremamente preparato e poliedrico. Oltre ad essere un cantante infatti è un musicista di talento e dalle vari sfumature, Morgan suona infatti vari strumenti tra i quali pianoforte, basso, chitarra, ukulele, sintetizzatore, clavicembalo, silofono.

Carriera televisiva

inizia invece nel 2008, anno in cui partecipa come giudice ad X-Factor, guadagnando una certa popolarità. Proprio grazie a questa sua popolarità diventa ospite fisso al programma ” le invasioni Barbariche” su La 7. Sarà poi giudice anche per altre tre edizioni di X-Factor, rispettivamente la quinta, la sesta e l’ottava.

Nel 2016 è anche direttore artistico di Amici di Maria De Filippi. Ma dopo aspre critiche al programma, verrà escluso dopo solo 4 puntate e riceverà una diffida legale. Celebre è infine la diatriba avvenuta in diretta a Sanremo 2020 con il cantante Bugo, con il quale partecipava in coppia

Morgan offese pesantemente Bugo cambiando il testo della canzone in diretta, il cantante per tutta risposta abbandonò il palco determinando la loro squalifica per defezione.

Chi è la fidanzata di Morgan?

Nonostante alcune celebri relazioni, non si è mai sposato. Il cantante e musicista ha però ben tre figlie, avute tutte con donne diverse. Inoltre, è stato in passato legato sentimentalmente con Asia Argento, nel 2001 i due hanno avuto anche una figlia di nome Anna Lou Castoldi.

Dopo la separazione Morgan ha una storia con Jessica Mazzoli, dal quale ha una seconda figlia nel 2012 di nome Lara. Lara ha partecipato anche ad X-Factor 5 ed al Grande Fratello. La terza figlia di nome Maria Eco, arriva nel 2020 dall’unione con Alessandra Cataldo. La coppia si poi separata nel 2021.