Gianmaria Antinolfi perde le staffe e va contro tutto il programma del GF Vip, smascherando il conduttore Alfonso Signorini. Volano parole forti: ecco cosa è realmente successo all’interno della casa.

Il vippone ha ormai fatto l’abitudine ai continui cambiamenti d’umore di alcuni concorrenti presenti all’interno della casa, nelle ultime ore però qualcosa è cambiato. La situazione si fa sempre più tesa, la finale sta per arrivare ed i concorrenti non sanno ancora con precisione se la durata del programma subirà una variazione. A complicare le cose inoltre è la situazione attuale presente tra i vipponi Alex e Soleil, il quale ad oggi non ha ben chiare le idee e Soleil non riesce a reggere la tensione.

Anche per questo infatti, negli ultimi giorni la gieffina si è schierata contro alcuni concorrenti senza alcun motivo ben preciso. Ha infatti attaccato particolarmente Sophie più e più volte. Gianmaria stanco dei suoi comportamenti esplode.

Gianmaria Antinolfi contro tutto il programma del GF Vip 6, affossa il conduttore Alfonso con durissime parole

Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip sono ormai stanchi dei continui attacchi gratuiti della ragazza e dei suoi comportamenti irrispettosi, alcuni sono arrivati perfino al punto di definirla “arpia”. Il gieffino, fino a qualche giorno fa cercava in tutti i modi di comprendere la situazione tenendo per sé tutte le risposte che avrebbe voluto dare. Soleil agisce come se non avesse la minima paura di essere espulsa dal programma e questo infatti porta ad una sola conclusione.

Il gieffino nelle ultime ore ha scatenato un putiferio, si è infatti lamentato inizialmente con gli altri concorrenti denunciando verbalmente la situazione. Ipotizzando che tra lei e gli autori del programma ci sia un vero e proprio accordo.

“Perché va bene l’educazione però ad un certo punto mi sono rotto i cog***ni ragazzi. Con tutto il bene. E se domani sera qualcuno la difende.. è indifendibile domani sera anche da loro. Glielo dico proprio: ‘Ma vi ha pagato questa per entrare?'”

Questo è lo sfogo del gieffino, il quale ha accusato l’intera produzione di esser d’accordo con lei, pensiero fatto per via delle continue difese nei suoi confronti da parte di Alfonso Signorini.

Desirèe Cirisano