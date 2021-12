Davide decide di diventare Lulù per un giorno ma lei non la prende affatto bene. L’intera scena ripresa dal GF Vip stupisce tutti, mai visto un episodio del genere. Ecco cosa è successo realmente nella casa.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip le ore scorrono molto lentamente. Lontano da ogni cosa che potrebbe tenerli a contatto con il mondo esterno alle mura ini cui abitano è severamente vietato. L’unico modo quindi per riempire le giornate è trascorrere del tempo insieme agli altri concorrenti cercando così qualcosa da fare per ammazzare il tempo. Ovviamente dopo infiniti mesi, l’inventiva dei partecipanti inizia a scarseggiare e i poveri gieffini fanno quel che si può.

Nelle ultime ore li abbiamo perfino visti mentre cercavano di creare degli addobbi natalizio per poi appenderli direttamente sull’enorme albero di Natale. Bisogna ammettere che le decorazioni sono venute anche molto bene!

Davide stuzzica Lulù diventando lei per un giorno, la gieffina non approva e fa una scenata mai vista

Non è di certo la prima volta che un vippone decide di “diventare” un altro concorrente della casa. Alcuni giorni fa infatti è successo perfino a Manila, la quale però non ha fatto alcuna sceneggiata, anzi, ha apprezzato l’ironia ed è scoppiata in una fragorosa risata. Non tutti però hanno lo stesso carattere, ognuno reagisce in modo diverso e come già anticipato, la gieffina Lulù non l’ha presa affatto bene!

Nelle ultime ore, Davide quindi, ha deciso di imitare Lulù e per poterlo fare al meglio ha perfino indossato i suoi abiti. Pantaloncini rosa, pellicciotto rosa e pantofole di peluche nero, ovviamente al tutto ha aggiunto una borsetta. Dopo aver realizzato trucco e parrucco si è infatti diretto verso i compagni, i quali sono scoppiati in una fragorosa risata.

Tutti tranne la vippona Lulù, lei infatti è rimasta molto offesa dall’imitazione fatta da Davide e per un bel po’ non gli ha neanche più rivolto la parola. Passata però l’incazzatura, ha deciso di dirigersi verso di lui per chiarire ed insieme poi hanno creato molto più scompiglio nella casa.

