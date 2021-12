La concorrente Soleil rischia la squalifica immediata per via di una bestemmia: Alfonso Signorini va su tutte le furie. Ecco tutti i retroscena su quanto accaduto all’interno della casa.

Come ben saprete, la tensione all’interno della casa è ormai visibile e palese, i gieffini sono tutti sotto pressione per via di alcune voci che confermerebbero un presunto prolungamento del programma. Da alcune settimane a questa parte inoltre, la situazione creatasi tra i vipponi Soleil e Alex ha iniziato a prendere una piega del tutto diversa. Abbiamo assisto infatti ad innumerevoli episodi di confronto e scontro con gli altri concorrenti per via di un malessere della ragazza. La quale infatti cerca di sfogarsi contro gli altri gieffini.

Nell’ultima puntata mandata in onda, il chiacchiericcio sul presunto prolungamento del programma ha avuto la conferma dal diretto conduttore televisivo. Il quale ha infatti annunciato, tramite una busta consegnata direttamente ai partecipanti del reality, che il programma terminerà il 14 marzo. Dovranno quindi passare ancora tre mesi prima della loro uscita.

Soleil, dopo l’annuncio del prolungamento del GF Vip 6, bestemmia furiosamente

Questa non è di certo la prima volta che accade una cosa del genere nella storia del Grande Fratello Vip e principalmente nella sesta edizione del programma. Altre volte infatti, il pubblico stesso ha chiesto la squalifica di alcuni concorrenti poiché indignato per le bestemmie sentite. Le parole del pubblico però non sono state minimamente ascoltate, in numerosi infatti hanno denunciato verbalmente il tutto portando Alfonso Signorini sotto accusa.

Nel corso dello svolgersi dell’ultima puntata, i concorrenti, dopo aver scoperto la data della finale sono rimasti tutti senza parole. La reazione della gieffina però è stata molto differente, dal nervoso infatti ha iniziato a tremare ed è poi scoppiata a piangere lontano dagli occhi di tutti.

Potrebbe interessarti anche: GF Vip 6, Alex fa scivolare la mano sui glutei e Soleil accetta | Delia è scomparsa

Successivamente l’abbiamo vista accasciarsi su un divanetto insieme a Manila, le due sconfortate tentavano in tutti i modi di supportarsi a vicenda. Proprio in questo momento, alla gieffina Soleil, è scappata una bestemmia clamorosa.

Soleil bestemmia ed il pubblico chiede l’espulsione immediata #GFvip pic.twitter.com/TfP1oitWkX — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 11, 2021

Che tradotto significa letteralmente: “Oh mio fot**to Dio”. Inutile dire che il web ed il pubblico tutto è rimasto del tutto scioccato da queste parole. C’è infatti chi sostiene che la gieffina abbia ormai superato ogni limite e chi invece prende le sue difese dicendo che, in questo caso, non c’è alcuna bestemmia.