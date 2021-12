GF Vip 6, Alex fa scivolare la mano sui glutei e Soleil accetta | Delia è scomparsa

Alex ha di nuovo creato scompiglio nella casa del GF Vip 6, sotto le coperte il vippone fa scivolare volontariamente la mano sul lato B della gieffina Soleil e lei, incredibilmente, accetta! Ecco tutti i retroscena su ciò che è accaduto durante la notte.

Lui ormai, grazie agli innumerevoli comportamenti avuti all’interno della casa, ha reso il programma tutto suo. Nelle puntate condotte dal famigerato Alfonso Signorini infatti non si parla d’altro tanto che della situazione poi diventata anche abbastanza pesante. Alex però non vuole minimamente rinunciare alle attenzioni che i suoi ambigui comportamenti gli garantiscono. Rincara così la dose con una mossa molto furba da parte sua.

Come ben saprete si vocifera molto sulla relazione appena sbocciata tra Alex e Soleil, molti infatti affermano che questa sia stata creata solo per fare audience e che entrambi stiano quindi solo recitando un copione precedentemente scritto.

Alex e Soelil fuoco e fiamme sotto le coperte, la mano scivola e lei accetta. Le riprese del GF Vip

Che siano veritiere o no, le “emozioni” vengono mostrate. In questi ultimi giorni i due gieffin si sono avvicinati sempre più, iniziano infatti le prime scenate di gelosia. Questa però non viene provata solo da Alex, il quale ha già litigato con molti concorrenti per via di un semplice abbraccio dato a Soleil, anche la gieffini ha mostrato di esser molto gelosa di lui. Pare quindi che Soleil stia cadendo nell’assurdo vortice creato dal vippone.

Nella scorsa notte i due hanno dormito insieme, come sempre, coccolandosi e confessando dolci parole. Dopo le varie coccole però la situazione inizia a prendere una piega diversa, i due infatti iniziano ad abbracciarsi ed a sussurrarsi delle frasi all’orecchio. Il vippone Alex, dopo qualche momento appoggia il suo braccio sulla schiena della gieffina.

Lentamente però il braccio e più precisamente la mano inizia a scivolargli lungo la schiena e le telecamere riprendono la scena inequivocabile. Il gieffino appoggia infatti la sua mano letteralmente sui glutei della ragazza. Soleil, anche se colta alla sprovvista dalla situazione, non ha minimamente esitato e lo ha lasciato fare.

Questa situazione è durata qualche minuto, successivamente entrambi sono tornati al loro posto. Cosa avrà pensato Delia, ovvero la moglie di Alex? Lei è scomparsa ormai da qualche settimana ed ha perfino affermato che a breve avrebbe lasciato definitivamente il concorrente.