Antonino Spinalbese tagliato fuori dalla vita e soprattutto dal letto della showgirl Belen Rodriguez. Il suo posto tra le lenzuola insieme a lei è ormai occupato da qualcun altro. Ecco di chi di si tratta in realtà.

In quest’ultimo periodo abbiamo assistito alla presunta rottura della coppia dell’anno. I due, solo a luglio di quest’anno, hanno dato il benvenuto alla piccola Luna Marì. La sua nascita ha portato infinita gioia nella casa, perfino il fratello più grande Santiago era molto contento di poter finalmente abbracciare la sorellina. Successivamente però qualcosa è cambiato. Pare che tra i due si sia rotta la sintonia che tanto li teneva uniti.

Molte sono le voci che circolano sul loro conto e svariate sono le versioni raccontate, c’è chi dice che in mezzo alla coppia di genitori abbia messo il becco la madre di lei e c’è invece chi afferma che tra i due l’armonia era già svanita molti mesi fa.

Antonino Spinalbese sostituito nel letto della showgirl Belen Rodriguez. Ecco le fa compagnia al suo posto

Nonostante ciò però loro non hanno mai affrontato l’argomento pubblicamente, anzi hanno affermato semplicemente che in realtà non si sono mai lasciati. Questa affermazione però non va molto già ai fan della coppia che, nell’ultimo periodo, hanno notato un vero e proprio distaccamento tra i due. L’unica cosa che li lega ormai è solo la piccola Luna che, fortunatamente, è ancora troppo piccola per risentirne della situazione creatasi. Per quanto riguarda il maggiore invece, abbastanza grandicello, la situazione non appare molto rosea.

È ormai molto tempo inoltre che i due non vengono pizzicati in giro, quindi è presumibile che stia metabolizzando la cosa senza, ovviamente, renderla pubblica. Nel letto di Belen però, attualmente non c’è più posto per il padre di Luna Marì, poiché è già occupato da qualcun altro.

Fra le sue lenzuola infatti ci sono ben due persone, entrambe molto piccoline, ovvero Santiago e Luna. La donna infatti sta cercando di concentrarsi principalmente nel ruolo di madre e successivamente come dona in carriera. Di Antonino ancora non c’è traccia!