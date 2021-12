Alex Belli, parla l’ex moglie Katarina Raniakova che svela un retroscena inatteso sulla vita privata dell’ex marito. Ecco che cosa ha dichiarato la bella modella. Scopriamolo insieme.

Katarina Raniakova a ruota libera su Alex Belli. La bella modella ha fatto delle rivelazioni inattese sul suo ex compagno. Ecco perché preferisce le straniere. La ragione è assurda.

Katarina Raniakova svela gli scheletri nell’armadio di Alex Belli

Alex Belli è tra i concorrenti più chiacchierati della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Il giovane fotografo e attore di CentoVetrine è da settimane al centro dell’attenzione per la sua amicizia alquanto particolare con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge.

Fuori ad attenderlo, Alex ha (forse), Delia Duran, la sua compagna da 4 anni. Sapete però che prima di incontrare la bella venezuelana, Alex è stato sposato? Dal 2013 al 2017 il gieffino è stato il marito di Katarina Raniakova, una bellissima modella slovacca che era follemente innamorato di lui.

La giovane ha concesso un’intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini e ha fatto delle rivelazioni private sull’ex marito che hanno sconvolto davvero tutti. Sapete perché il fotografo preferisce le donne straniere? Rimarrete a bocca aperta, la risposta è scioccante.

Ecco perché il gieffino preferisce le donne straniere

Katarina Raniakova e Alex Belli sono stati sposati dal 2013 al 2017. La loro relazione è finita a causa dei numerosi tradimenti di lui. In un’intervista esclusiva concessa ad Alfonso Signorini per Chi, l’ex moglie di Alex Belli si è confessata e ha svelato dei retroscena inaspettati sulla sua vita privata, quando era sposata con l’attuale gieffino.

La Raniakova ha affermato di aver perdonato i tradimenti di Alex numerose volte. Il fotografo ha tradito la modella slovacca 5 giorni prima del matrimonio e anche dopo, con una sua collega molto famosa. Katarina si è voluta soffermare però su un particolare e cioè sul fatto che il gieffino concentri le sue attenzioni sempre su donne straniere. Come mai?

Dopo Katarina Raniakova, il fotografo ha avuto una relazione con la marocchina Mila Suarez e attualmente è in coppia, non sappiamo però ancora per quanto tempo, con la modella venezuelana Delia Duran. Come si spiega la sua attrazione per le donne straniere?

Secondo l’ex moglie Katarina Raniakova, il fotografo sceglie donne che arrivano in Italia con una situazione difficile alle spalle e che vedono in lui la loro ancora di salvezza, la loro famiglia.

Questo suo atteggiamento di controllo che esercita nei confronti delle donne è lo stesso però che rovina i suoi rapporti. Insomma, la modella slovacca non ha ricordi molto belli del suo matrimonio con Alex. Oggi senza di lui, racconta di essere finalmente felice.