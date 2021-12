GF Vip 6, Alex Belli ormai ha deciso: molla Delia | Vuole solo Soleil

Alex Belli, famoso concorrente del famigerato programma condotto da Alfonso Signorini, GF Vip 6, ha finalmente preso la sua decisione, lascia Delia per la gieffina Soleil. Ecco tutti i retroscena della sua assurda scelta.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata ormai da tempo , nel corso dello svolgersi del programma abbiamo assistito a scenari del tutto inaspettati. Si sono formati vari legami, uno in particolare ha scosso il pubblico presente ed il pubblico da casa.

Il legame formatosi tra i due famosi concorrenti Alex e Soleil è ormai uno dei principali motivi per cui assistiamo alle varie discussioni. Sarebbe tutto nella norma se il concorrente, e presumibilmente anche la concorrente, non avesse la sua presunta dolce metà fuori dalle mura della casa. Più volte questa infatti ha deciso di intervenire parlandone con il diretto interessato e scontrandosi con il suo obbiettivo, ovvero Soleil.

Alex ha finalmente preso una decisione, lascerà Delia per stare felicemente fra le braccia di Soleil

Fino a qualche settimana fa i due si ostinavano ad identificarsi come due semplici amici all’interno di un gioco. Gli sguardi d’intesa, la passione e l’attrazione che provano l’un l’altra però è ormai esplicita e palese. Nonostante questo però i due hanno continuato a coltivare la loro “amicizia” sotto gli occhi di tutti, perfino sotto lo sguardo stanco della moglie di Alex.

Gli ultimi giorni sono stati decisivi per i gieffini, principalmente per il concorrente, il quale si è letteralmente dichiarato alla sua compagna di avventure all’interno della casa. Ha perfino affermato pubblicamente di essersi innamorato di lei, del suo carattere, dei suoi lineamenti. La cosa risulta alquanto sospettosa però perché qualche giorno fa si vociferava che in realtà Alex stesse spudoratamente mentendo a Soleil ed a tutti i suoi compagni, semplicemente per guadagnare popolarità ed arrivare in finale.

Nelle ultime ore, di notte fonda e sotto le coperta, Alex ha affermato di amare Soleil e di voler passare la sua vita con lei. A chi credere quindi? È del tutto impossibile momentaneamente sparare sentenze, non ci resta quindi che aspettare che la verità venga finalmente a galla così da poter finalmente capire cosa si cela dietro questa assurda storia.

Desirèe Cirisano