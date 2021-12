WhatsApp, come nascondere il tuo ultimo accesso solo a chi vuoi tu

WhatsApp è presente su tutti gli smartphone, la popolarità di questa app di messaggistica istantanea ha un elevato utilizzo.

Tuttavia gli utenti dovrebbero avere cura della loro privacy

e configurarle in base alle proprie esigenze.

Ultime funzionalità WhatsApp

Una funzionalità interessante per non subire molestie da parte di ex-partner o superiori troppo invadenti è stata subito riconosciuta. Nella beta di WhatsApp è comparsa la facoltà di disattivare la condivisione dell’ultimo stato online solo a determinati utenti. .

Per molto tempo è stato chiesto che questa semplice ma preziosa opzione diventasse disponibile e sembra che sia arrivato il momento di portarla in una delle future versioni pubbliche su Android e iPhone.

Si tratta di una funzione in fase di rollout sulla versione beta Android di WhatApp finalizzata a proteggere ulteriormente la privacy, di fatto la nuova feature assicura che potrete nascondere l’ultimo accesso eseguito solo ad “alcune persone”.

Questo potrebbe costituire la prima grande novità della piattaforma nell’era Meta, questo è il nuovo nome dell’azienda che un tempo era nota solo come Facebook.

Come nascondere l’ultimo accesso

La decisione di implementare questa funzione, si colloca nell’ambito dei cambiamenti che WhatsApp ha intrapreso nell’ultimo anno, in una fase in cui si è sviluppata da semplice piattaforma di messaggistica a importante strumento di business, soprattutto grazie alle sue funzionalità di videochiamata.

Per molti, potrà essere comodo non rivelare certe informazioni ai colleghi.

Nella beta 2.21.33.14 di WhatsApp, da Impostazioni > Account > Privacy > Percorso ultimo accesso, si potrà vedere la nuovissima voce “I miei contatti tranne…”. Premendolo, si aprirà l’elenco dei contatti per scegliere in modo manuale i contatti che vuoi mettere in lista di indesiderati, vietando che sappiano quando hai aperto la messaggistica l’ultima volta.

Si noti che non tutte le caratteristiche che vengono testate in WhatsApp Beta arriveranno alla versione pubblica. In ogni caso sarebbe un peccato se questa opzione non facesse il taglio.