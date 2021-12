By

Di regola, con WhatsApp l’anonimato non è possibile. All’atto della registrazione, all’utente viene chiesto di inserire il proprio numero di telefono a cui far recapitare il codice di verifica. Questo codice serve per poter concludere la registrazione al servizio.

Quindi, chi volesse inviare un messaggio misterioso senza farsi scoprire non può farlo? Teoricamente no, ma esistono metodi alternativi.

Ecco come mandare messaggi anonimi su WhatsApp.

WhatsApp: come mandare messaggi anonimi

È possibile inviare messaggi anonimi tramite WhatsApp? Sì, ovviando al problema della regola dell’app controllata da Facebook per la quale non si può prescindere da un numero telefonico al momento dell’iscrizione. Come fare?

Bisogna attivare un numero di telefono temporaneo dove far recapitare il codice di verifica per aprire il profilo.

Diversi siti forniscono numeri usa e getta per ricevere i codici di attivazione anche se non è facile trovarne che diano una garanzia sulla buona riuscita dell’operazione. Questo perché molti di questi numeri temporanei sono già stati associati ad altri account attivi di WhatsApp.

Alcune piattaforme (come freeonlinephone.org oppure receivemsonline.net) consentono di spulciare tra gli elenchi e di selezionare un numero (a patto che sia operativo).

C’è anche un sistema per inviare messaggi a se stessi.

Il trucco per inviare messaggi a se stessi su WhatsApp

E’ anche possibile inviare messaggi a se stessi su WhatsApp per creare una sorta di archivio personale, scrivere memo nella chat o salvare appunti. Può servire anche per avere qualsiasi contenuto disponibile nella versione su PC (WhatsApp Web). Come si fa?

Bisogna creare un ‘Nuovo gruppo’ sull’app di messaggistica istantanea. Una volta creato, occorrerà aggiungere un contatto (scegli qualcuno a cui non importa di essere rimosso subito dopo l’operazione). Proseguirai eliminando l’altro partecipante alla conversazione e, a questo punto, potrai chattare con te stesso.

Se vuoi evidenziare alcuni contenuti come ‘importanti’ ti basterà tenere premuto sul messaggio e selezionare la voce che preferisci.

Come rendere anonimi gli SMS

Gli operatori forniscono soluzioni per inviare messaggi anonimi via sms in modo semplice, mentre sulla chat di WhatsApp (come abbiamo visto) bisogna passare attraverso un numero temporaneo.

E’ un sistema comodo, rapido e sicuro, che evita di dover ricorrere ai vari siti Internet che promettono (senza alcuna garanzia) l’invio anonimo.

Tanto per fare un esempio, con l’operatore Tim il messaggio deve essere inviato al numero temporaneo 44933 (costa 30 centesimi a messaggio). Inserisci ANON all’inizio del messaggio, fai seguire uno spazio, poi digiti il numero del destinatario, infine un ulteriore spazio ed il testo del messaggio da inviare.