Al GF Vip 6 scoppia un’incredibile discussione tra Sophie e Valeria Marini: fra le concorrenti volano accuse pesantissime. Tutti i dettagli su quanto accaduto nelle ultime ore all’interno della casa.

Solitamente le dirette interessate non creano scompiglio all’interno della casa, questa volta però la situazione si è subito aggravata ed entrambe hanno letteralmente perso la testa. È iniziata così una lite che ha poi coinvolto tutti i concorrenti del programma. Come ben saprete questi ultimi non possono sono confinati fra le mura del reality e nessuno può varcare la porta d’entrata. I vipponi quindi si devono occupare anche delle varie faccende domestiche così da mantenere un ambiente pulito e presentabile al pubblico.

I compiti ovviamente vanno suddivisi, i furbetti però cercano di evitare di portare a termine gli impegni a loro assegnati. La lite tra Valeria e Sophie si è scatenata proprio per questo motivo.

Valeria Marini contro Sophie: le accuse a suo carico.

Quest’oggi la casa del Grande Fratello Vip era completamente disordinata e davvero sporca. La cucina infatti è stata trova in pessime condizioni dalla vippona Valeria Marini, la quale si è subito lamentata con i compagni cercando un colpevole da rimproverare. le accuse però sono ricadute su Sophie che, a suo dire, non centra assolutamente nulla con ciò che è successo poiché spettava ad altri sistemare. La situazione però ha iniziato ad aggravarsi e tra le due sono volete delle accuse pesantissime.

Valeria ha denunciato verbalmente l’accaduto scagliandosi nuovamente contro Sophie, ha inoltre affermato che nella cucina era presente un forte ed insopportabile odore di pesce. Per questo motivo infatti ha affermato di voler cambiare definitivamente il turno di pulizie poiché non si trova bene a collaborare con l’ex tronista.

Potrebbe interessarti anche: Valeria Marini smaschera il GF Vip 6: “Tutto pilotato” | La rivelazione fuori onda

Al ché lei sbotta dicendo:

“Il bidet.. e me lo devo pulire io. Quui dentro questo è niente. La ca*ca nel bidet e la dovevo pulire io perché trovavo la ca*ca nel bidet. Quindi capite che, fidatevi, qui dentro in questa casa si sono altre persone con cui parlare che non sono io. E sono quattro i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la ca*ca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche.”

CHI É CHE LASCIA LA CACCA NEL BIDET NON RESPIRO

#gfvip pic.twitter.com/enEBBxb8kA — putere (@nonmichiamox) December 9, 2021

Valeria Marini non è rimasta affatto sorpresa però dalle rivelazioni della ragazza, ha infatti affermato di aver trovato anche lei il bagno completamente sporco. Mentre le due litigavano e comunicavano ai presenti le situazioni della casa, è passato Gianmaria che ha detto prontamente: “Che schifo!”. Come potergli dare torto!