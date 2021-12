Valeria Marini fa una rivelazione del tutto inaspettata, non sapendo di esser ripresa dai microfoni smaschera definitivamente il GF Vip 6. Ecco le parole della concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini.

Lei è ormai una star del piccolo schermo, ha partecipato ad innumerevoli programmi televisivi tenendoci così compagnia direttamente nelle nostre case. Questa sua partecipazione al Grande Fratello di certo è una di una lunga serie, infatti non è la prima volta che decide di parteciparvi, la sua presenza nella sesta edizione del programma in realtà equivale alla sua terza volta sotto i riflettori dello stesso reality.

Valeria ormai conosce molto il gioco che si svolge all’interno della casa. Pagata con somme di denaro davvero numerose addirittura per una semplice settimana. La star però, nonostante lei venga pagata per gareggiare senza creare scompiglio, sa perfettamente come lanciare una frecciatina senza dover dare poi spiegazioni.

Valeria Marini e la rivelazione sul GF Vip 6, tutto organizzato? Ecco le parole della vippona

Valeria Marini è stata richiesta all’interno della casa direttamente dai piani alti. Questi conoscono bene la donna e sapevano che in qualche modo avrebbe rianimato la situazione. Alfonso Signorini, attuale conduttore del programma, non ha saputo gestire la situazione creatasi tra Soleil e Alex. Molti sono i concorrenti infatti che hanno denunciato verbalmente la cosa. In realtà però, secondo quanto detto dalla Marini, la loro potrebbe essere solo una farsa, come dal resto tutto ciò che accade in quelle quattro mura.

Durante una conversazione con Katia Ricciarelli infatti, la quale affermava di esser stufa degli eventi, la Marini ha lanciato una bomba silenziosa contro il programma stesso. Katia ha dichiarato di voler intraprendere una frequentazione con un concorrente del programma, qualcosa però blocca i suoi piani.

Al ché Valeria ha deciso prontamente di cogliere la palla al balzo ed intervenire sulla questione dicendo:

“Eppure ti piacerebbe, ma è tutto pilotato”

Lasciando così intendere il peggio. I concorrenti, sentendo l’affermazione fatta, hanno cercato in tutti i modi di deviare il discorso. Le parole di Valeria Marini però sono state ascoltate.