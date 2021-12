Struffoli napoletani, l’immancabile dolce natalizio | Da leccarsi i baffi

Le preparazioni della tradizione napoletana sono innumerevoli e tra di esse rientrano i dolci come gli immancabili struffoli napoletani.

I dolci napoletani includono le classiche sfogliatelle oltre che i mostaccioli o gli amaretti. Una volta gli struffoli a Napoli erano preparati dalle suore dei vari ordini, e portati in dono nel periodo natalizio ai nobili che avevano dato segno di mostrarsi caritatevoli nei confronti dei più poveri.

Essendo un dolce tipico del meridione, è possibile che non abbiate mai sentito nominare gli struffoli. Per comprendere di che dolce si tratta sono delle palline di pasta, che vengono dapprima fritte e in seguito avvolte di miele e come guarnizione hanno della frutta candita e confettini colorati.

La provenienza degli struffoli risalirebbe al periodo degli antichi greci.

Molti dicono che il termine “struffoli” provenga dalla parola greca “strongoulos”, che significa “rotondo”. Stando ad altre versioni, la parola “struffolo” potrebbe venire da “strofinare”, l’atto di arrotolare la pasta in un cilindro per poi tagliarla a pezzettini.

Farina 00 500 g

Zucchero 20 g

Sale fino 1 pizzico

Burro 100 g

Uova 3

Tuorli 2

Bicarbonato 4 g

Scorza d’arancia 1

Liquore all’anice 25 g

Scorza di limone 1

Miele millefiori 600 g

Zucchero 100 g

Scorza di limone 1

Scorza d’arancia 1

Codette colorate q.b.

Arancia candita a cubetti 150 g

Ciliegie candite q.b.

Decorazione alimentare confettini argentati q.b.

Olio di semi di girasole q.b.

Si comincia a preparare gli struffoli versando la farina sul tavolo dove lavorate, dando la consueta forma a fontana, in seguito unite il sale.

Nel centro della farina aggiungete lo zucchero, il bicarbonato e il burro tagliato a pezzetti. Per lavorare utilizzate le mani e poi aggiungete le uova e proseguite ad impastare unendo infine i tuorli.

Proseguite unendo il liquore all’anice, le bucce grattugiate del limone e dell’arancia.

Lavorare l’impasto per farne un impasto omogeneo che coprirete con la pellicola trasparente affinché non si asciughi troppo per 30 minuti.

Prendete una piccola quantità di impasto, lasciando il resto coperto, fatene dei piccoli filoni da 1 cm e ricavate dei piccoli pezzetti larghi 1/1,5 cm.