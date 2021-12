Budino di Natale di Carlo Cracco | Facilissimo e buonissimo in 15 minuti

Lo chef Carlo Cracco ha meravigliato i suoi seguaci rivelando la ricetta del Budino di Natale, un dessert facilissimo da realizzare e che richiede solo venti minuti per essere preparato.

Carlo Cracco ha condiviso la ricetta divulgando anche la sua speciale ricetta della salsa al caramello.

Budino di Natale di Carlo Cracco

Il budino è uno dei dolci-dessert più amati dai bambini. Un dessert ideale per i giorni di festività natalizie, dove l’inserimento di pezzi di panettone fa già avvertire l’aria delle cene e dei pranzi in famiglia. Il nome iniziale del dolce presentato dallo chef inizialmente era “il budino sbagliato”, che lo cita in un suo libro sui dolci.

Scopriamo come fare in soli 20 minuti un dessert per quattro persone.

Ingredienti budino per 4 porzioni

130 g di zucchero di canna

6 g di colla di pesce

4 tuorli d’uovo

1/2 bacca di vaniglia

30 ml di latte

250 ml di panna

30 ml di acqua fredda

frutti rossi e panna montata

Ingredienti per il caramello

– 200 g di zucchero

– 1/2 bacca di vaniglia

– 100 ml di acqua

Preparazione

Lasciate in ammollo la colla di pesce. Portare a ebollizione il latte, la panna e la vaniglia, dopodiché incorporare il tuorlo d’uovo con lo zucchero e farlo bollire.

Non appena la miscela raggiunge gli 85 gradi, aggiungere la colla di pesce. Posizionate la crema in una ciotola rotonda e mettetela in frigorifero per 3 o 4 ore.

In una piccola padella unite lo zucchero e caramellatelo. Contemporaneamente, scaldate l’acqua insieme al baccello di vaniglia e unitela allo zucchero appena caramellato. Amalgamare con cura e proseguire la cottura anche per un altro minuto, poi togliere dal fuoco. Infine siete pronti a servire il Budino di Natale di Carlo Cracco con il caramello.