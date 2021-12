Sophia Loren, il destino l’ha separata dall’amore più grande della sua vita

Sophia Loren , grande diva ed attrice, ed il destino che le ha portato via l’unico ed il grande amore della sua vita. La tragica scomparsa della sua dolce metà: i dettagli.

Come ben saprete lei è una delle celebrità di amate e stimate della storia del cinema, le appartengono estrema bravura ed un’inestimabile bellezza. Nel corso degli anni ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti, molti sono gli obbiettivi raggiunti e ad oggi la sua fama la precede notevolmente.

Molte sono le donne che oggi si ispirano a lei e sperano di ottenere almeno la metà del successo da lei ottenuto. Sophia negli anni ha collezionato moltissime emozioni, ed ancora oggi alla veneranda età di ben 87 anni, non si spiega come tutto sia potuto capitarle. Un sogno, ecco come descrive anni e anni di sacrifici e di duro lavoro, al quale tuttora non riesce a trovare altra spiegazione.

Sophia Loren e la grande perdita che le ha riservato il destino: “Con la sua morte ho perso una parte di me”

Negli anni, come già anticipato, ha collezionato emozioni, oscar e successi. Molti erano e sono gli uomini che le cadevano ai suoi piedi ma lei aveva occhi solo per lui. Fin dal suo debutto nel mondo del cinema viene identificata come una delle donne più belle del mondo, molti quindi speravano di ottenere un appuntamento con lei. Una volta conosciuta la sua dolce metà però nessun uomo è mai riuscito a conquistarla, mai nessuno è stato all’altezza di Carlo Ponti. Il quale è venuto a mancare nel 2017, era di ben 22 anni più grande di lei ma la loro storia era qualcosa di magico.

Il loro amore nasce con fatica, lui infatti usciva da un matrimonio infelice ed il divorzio allora non era ancora legale in Italia. Molto si vociferava sul loro conto tanto che nel 1957, dopo esser diventati marito e moglie, rischiarono di esser accusati per concubinato e bigamia.

Nonostante questo negli anni sono nati i frutti del loro amore, ben due figli: Carlo Jr. e Edoardo. Il loro matrimonio ha avuto una durata di 50 anni, solo la morte è riuscita a dividerli.