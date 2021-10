Sophia Loren ha un figlio più famoso di lei | Ecco chi è e cosa fa

By

Si chiama Edoardo Ponti ed è il figlio della famosissima Sophia Loren. L’uomo è legatissimo alla sua famiglia: conosciamolo meglio.

Sophia Loren, famosissima anche oltreoceano, è la donna più amata dagli italiani. Il suo immenso talento l’ha resa un’icona e suo figlio Edoardo ha deciso di seguire le sue stesse orme.

Sophia Loren, vita privata

Sofia Villani Scicolone in arte Sophia Loren, è nata il 20 settembre 1934 sotto il segno della Vergine ed è una delle dive più famose del cinema italiano e internazionale. Nel corso della sua carriera ha lavorato per registi molto importanti, tra cui: Vittorio De Sica, Ettore Scola, Charlie Chaplin.

Ha vinto anche un Oscar come miglior attrice protagonista per La ciociara e uno alla carriera nel 1991. Ha conquistato il cuore di milioni di persone grazie alla sua bellezza sbalorditiva ed inimitabile.

Nel 1951 incontra Carlo Ponti e da quel momento iniziò a lavorare a Hollywood con i più famosi attori del mondo, come Marlon Brando, Cary Grant, Clark Gable, Gregory Peck, William Holden, John Wayne, Paul Newman, Burt Lancaster e Richard Burton.

Nel 1966 Carlo e Sophia si sono sposati e dal loro amore hanno avuto due figli: Carlo Jr ed Edoardo. L’uomo morì nel 2007 all’età di 94 anni a causa di una complicazione polmonare mentre era ricoverato all’ospedale cantonale di Ginevra.

Chi è Edoardo Ponti, figlio della famosa attrice

Classe 1973, nato a Ginevra (Svizzera) il 6 gennaio sotto il segno zodiacale del Capricorno. Edoardo Ponti ha seguito le orme di sua mamma e ha esordito al cinema accanto a lei quando aveva solamente 11 anni, nel film Qualcosa di biondo.

Si è laureato in letteratura inglese e scrittura creativa presso la University of Southern California. Successivamente ha conseguito un master in regia e produzione cinematografica.

La carriera di Edoardo come regista e sceneggiatore ha avuto inizio a teatro e in poco tempo ha dimostrato il suo talento. Ricordiamo il suo lungometraggio Cuori estranei, che vede come protagonista Sophia Loren e il film La vita davanti a sé, del 2020 sempre insieme a sua mamma.

Riguardo la sua vita privata sappiamo che è sposato dal 2007 con l’attrice americana Sasha Alexander, divenuta famosa in Dawson’s Creek e nella serie tv Rizzoli & Isles. Dal loro amore sono nati due figli: Lucia Sofia nel 2006 e Leonardo Fortunato nel 2010.

La famiglia vive a Los Angeles ed è molto riservata, anche se la donna, Sasha, è molto attiva sui social e sembra avere un bellissimo rapporto con Sophia Loren, dato che ha pubblicato diversi post dedicati a lei.