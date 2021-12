Luca Laurenti, dopo essere scomparso da un po’ dal piccolo schermo, è spuntata fuori la verità bomba. Il noto showman lavora di notte: scopriamo cosa fa.

Luca Laurenti -Lettoquotidiano.itDa anni fa divertire il pubblico insieme al grande conduttore Paolo Bonolis. Se ci sono loro due il divertimento è assicurato, ma non tutti sanno che Luca Laurenti oltre ad essere uno showman di successo fa anche un altro lavoro: scopriamo di più.

Luca Laurenti, lavora di notte: tutti i dettagli

Luca Laurenti è uno dei personaggi più importanti del mondo dello spettacolo di sempre. Sono passati diversi anni dal suo esordio in televisione e il pubblico lo segue ancora oggi sempre di più.

La sua ironia conquista ogni volta milioni di persone e quando c’è Paolo Bonolis a “bacchettarlo”, si creano dei siparietti davvero divertenti. Ma come tutti sapranno lui è un artista a 360 gradi: comico, conduttore, attore, musicista e cantante.

Malgrado sia uno dei personaggi più richiesti e noti del mondo dello spettacolo, lui cerca di tutelare in tutti i modi la sua privacy. Mentre tutti gli altri vip pubblicano la loro quotidianità sui social, lui sembra quasi un “fantasma”.

Ma quando non lavora nel piccolo schermo cosa combina? La verità è spuntata proprio recentemente. Di certo non trascorre le sue giornate sui social, dato che non ha nemmeno un profilo Instagram: scopriamo di più.

La verità bomba sul noto showman

Durante la pandemia, tantissimi personaggi della televisione hanno continuato a far divertire il pubblico attraverso le dirette sui social, invece, il nostro caro Laurenti è completamente sparito.

Non tutti sanno che quando non si trova sotto i riflettori insieme a Paolo Bonolis, la sua vita è sempre molto impegnata perché lui lavora soprattutto di notte, ma cosa fa? Non ci crederete mai.

Il suo amore per la musica non lo tiene mai fermo, infatti, suona il piano in diversi locali per alcune serate importanti a tema jazz, proprio per questo è costretto a lavorare di notte.

Lui è un artista completo, la sua intera carriera l’ha dedicata alla musica oltre alla televisione, infatti, non a caso Paolo Bonolis lo chiama “maestro”, è uno dei musicisti più talentuosi che abbiamo.