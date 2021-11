Luca Laurenti sta male, Bonolis: “Ha scoperto di avere una brutta malattia”

Luca Laurenti, showman e braccio destro di Paolo Bonolis. Con la sua incredibile ironia ci ha sempre fatto sorridere, ma non tutti sanno ciò che ha dovuto attraversare in passato: scopriamo di più.

E’ sempre molto difficile riuscire a non mostrare la propria vita privata con un lavoro come quello di Luca Laurentis. Nonostante siano anni che lo vediamo nel piccolo schermo, conosciamo molto poco di lui.

Anche dietro le quinte lo showman è molto amico di Paolo Bonolis. Il conduttore l’ha sempre supportato nei momenti più difficili, soprattutto durante la malattia: scopriamo di più sul suo drammatico passato.

Luca Laurenti, la malattia

Diverso tempo fa Luca Laurenti ha raccontato qualche retroscena sulla sua vita privata. In particolare, ha spiegato di aver affrontato tantissimi ostacoli nel corso della sua vita. Da bambino e d’adolescente era molto timido, infatti, ha sempre sofferto di balbuzie, anche in età adulta.

Oggi è un noto musicista, cantante e showman, conosciuto da milioni di italiani. Ma qualche anno fa ha sofferto di una grave malattia che ha nascosto all’intero pubblico. Fortunatamente le persone più care a lui non l’hanno mai lasciato solo e lo hanno sempre aiutato e sostenuto.

Tra queste c’è sua moglie Raffaella e i suoi due figli, Andrea e Gabriele. Anche il suo migliore amico Paolo Bonolis è sempre stato al suo fianco, con il quale lavora da oltre 30 anni, dal programma Urka! Scopriamo di più sulla sua terribile malattia.

Il tragico dolore

Non tutti sanno che Luca Laurenti, uno dei personaggi più divertenti della televisione italiana ha sofferto di depressione in passato. In televisione non ha mai fatto notare nulla della sua drammatica malattia, dato che si è mostrato sempre sorridente.

Durante un’intervista ha raccontato: “La malattia depressiva non interessa solamente la sfera emotiva e l’umore del paziente, ma interessa anche il corpo.” Ha precisato che è un male da tener d’occhio spiritualmente e con l’aiuto della scienza.

Molte volte la gente si ferma all’apparenza e non capisce cosa c’è dietro al sorriso di una persona. Luca, infatti, ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata fuori dai riflettori e ci è riuscito perfettamente.

Fortunatamente il peggio è passato e oggi sta bene, anche se c’è sempre la paura che ritorni questo brutto male, proprio per questo è fondamentale la presenza di un supporto psicologico.