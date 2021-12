Al GF Vip si sono nuovamente scaldati i toni, Biagio mette infatti a tacere il vippone Alex dicendogli esplicitamente cosa dovrebbe fare con Delia e Solei. Le sue parole fanno davvero riflettere: ecco cosa è successo.

Sono molte le cose che i concorrenti vorrebbero dire al gieffino Alex, il quale ha creato una situazione del tutto impensata. Tutti all’interno della casa sono ormai stanchi del suo comportamento e delle sue infinite polemiche. Molti infatti sono perfino arrivati al punto di voler abbandonare il programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini. L’unico ad aver il coraggio però di parlargli apertamente, senza avere però l’intenzione di creare discussioni, è stato proprio Biagio.

Un altro concorrente alcune settimane fa ha deciso di dirgli apertamente ciò che pensa, la cosa però ha dato origine ad una discussione infinita. Per la quale, i due concorrenti sono ancora in lite.

Biagio stronca definitivamente Alex mettendolo con le spalle al muro. Ecco cosa è successo al GF Vip

Biagio è entrato da poco nel programma, la sua permanenza all’interno della “bolla” però ha già cambiato molto la situazione. Il gieffino, nella giornata di ieri si è confrontato con il concorrente più chiacchierato della sesta edizione. Gli argomenti trattati sono molteplici, uno in particolare però ha letteralmente spiazzato Alex facendolo rimanere incredibilmente senza parole.

Come ben saprete la situazione si è notevolmente aggravata, si infatti formato un triangolo formato da Alex, Soleil e Delia. Soleil, per questo, sta vivendo dei momenti di angoscia che la portano a sfogarsi contro tutti i presenti. Biagio quindi, vedendo il tutto, ha deciso di porre fine ai comportamenti del vippone.

Prendendolo e portandolo in disparte, posizionandolo precisamente con le spalle al muro, ha iniziato un monologo anche molto coinvolgente. Biagio non si è per niente risparmiato e ed ha usato forti parole contro Alex:

“Abbi l’accortezza che, indipendentemente da qualsiasi cosa farai, giustamente Delia va trattata in un modo e Sole va trattata in un altro. Però, devono avere una cosa in comune: il rispetto. Ok? Perché sono due donne, poi fai come c***o vuoi Alex Belli.”

Purtroppo però il suo discorso non è servite molto poiché il ragazzo ha continuato a comportarsi come se niente fosse.