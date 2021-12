By

Notizia clamorosa al GF Vip 6, la concorrente del programma Lulù, in realtà è l’ex di un famosissimo cantante conosciuto da praticamente chiunque! Ecco di chi si tratta: tutti i dettagli sulla loro storia d’amore.

In questa sesta edizione del Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad eventi del tutto clamorosi all’interno della casa. I nuovi amori nati, gli svariati litigi ancora in corso e le innumerevoli versioni sui comportamenti dei concorrenti, insomma non manca proprio nulla. Nelle ultime ore però sul web è scoppiata una vera bomba che riguarda proprio una concorrente presente nel programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini. Pare infatti che la vippona Lulù sia un’ex clamorosa di un famosissimo cantante.

Ebbene sì, anche la ragazza tanto pacata, tranquilla e limpida quindi, trattiene per sé i suoi più intimi segreti. La notizia ha fatto letteralmente perdere la testa a tutti i fan, sia del cantante che di Lulù, ignari del loro passato insieme.

La vippona Lulù insieme ad un cantante famoso: chi è lui

Come abbiamo avuto modo di osservare e capire in queste ultime settimane, la giovane gieffina ha un carattere del tutto particolare, le appartengono infatti dei modi gentili. Inoltre ha sempre parlato limpidamente degli eventi accaduti nel suo passata, insieme alle due sorelle, esse molto legate a lei. All’interno della casa l’abbiamo vista intraprendere una relazione, poi terminata subito dopo, con il concorrente Manuel. Il quale non accetta più neanche una sua minima mossa svolta nei suoi confronti.

Manuel è quindi un capitolo ormai chiuso per Lulù. Solo poche ore fa però, sul web è iniziata a circolare una notizia alquanto scioccante. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano infatti, la giovane vippona ha un passato con famoso cantante italiano. Lui si chiama Tony Effe e fa parte della Dark Polo Gang.

Pare che i due si siano incontrati alla festa di compleanno della ragazza, lui insieme a tutto il suo gruppo musicale sono stati chiamati per esibirsi per la festeggiata. Secondo molti, il tutto sarebbe perfino documentato dalla serie Tv “Riccanza”. Da allora pare che tra i due sia scoppiata la scintilla, attualmente però non si hanno molte informazioni sulla loro presunta rottura. Sicuramente Lulù potrà chiarirci le idee!