Valeria Marini sorprende tutti. Il bellissimo regalo che la showgirl ha fatto a Lulù ha emozionato i fan. Scopriamo insieme i dettagli.

La showgirl stellare ha fatto un bellissimo regalo alla principessa Lulù Selassié emozionandola. Il gesto della Marini ha mostrato a tutti il suo cuore generoso.

La generosità di Valeria Marini commuove tutti

Valeria Marini è entrata da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip ed è già al centro dell’attenzione. Esuberante, divertente e goffa al punto giusto, la stellare showgirl ha riacceso l’entusiasmo dei coinquilini che da qualche puntata si era un po’ spento.

La Valeriona nazionale ha portato una ventata di aria fresca nel bunker di Cinecittà dove discussioni, confronti accesi e litigi sono oramai all’ordine del giorno. Non è nuova la Marini ai reality.

Proprio recentemente ha preso parte a Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola, che le ha regalato grande popolarità nella penisola Iberica. Unica concorrente italiana insieme a Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca, ha saputo conquistare con la sua simpatia anche il cuore del pubblico straniero.

Non è la sua prima volta nemmeno al Grande Fratello. La Marini ha partecipato al famoso reality di Cinecittà già altre due volte, la prima nel 2016 e la seconda nel 2020. Alfonso Signorini l’ha voluta fortemente nella sua nuova edizione sicuro che la sua presenza avrebbe fatto piacere ai telespettatori.

Nota a tutti per la sua ironia ma anche per la sua bontà e generosità, nelle scorse ore la showgirl si è resa protagonista di un gesto che ha emozionato tutti. Il suo regalo a Lulù ha scaldato il cuore triste della principessa.

Ecco cosa ha regalato la showgirl alla principessa Selassié

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip non è stata semplice per Lulù Selassié che si è resa protagonista di un forte scontro con la new entry, Maria Monsè. Spesso criticata per il suo modo di fare un po’ arrogante e sopra le righe, la principessa Lulù ha avuto un confronto molto acceso in diretta che ha costretto anche gli altri coinquilini ad intervenire.

Lulù ha definito Maria Monsè una persona triste e ignorante perché ha deriso e banalizzato gli attacchi di panico di cui Lulù soffre da tempo e che le rendono ancora oggi la vita complicata.

Dal canto suo, la Monsè ha definito invece la Selassié iena e arrogante perché bollata dalla princess poco simpatica. Il fine settimana di Lulù non è dunque iniziato nel migliore dei modi ma a risollevare l’animo della principessa ci ha pensato Valeria Marini. Valeria e Lulù hanno legato molto e stanno trascorrendo tanto tempo insieme.

La stellare showgirl, vedendo Lulù triste e sconsolata, ha cercato di tirarle su il morale. Il suo gesto ha emozionato tutti. La Marini ha regalato alla principessa un suo anello, un suo bracciale e un portafortuna (dal valore di qualche migliaia di euro) chiedendole di non essere più triste e di non versare più lacrime ma di sorridere sempre e di viversi questa esperienza con spensieratezza.

Le due si sono scambiate poi un tenero abbraccio e Lulù si è sciolta in un pianto commovente. Momento davvero emozionante al GF che potete vedere i seguito.