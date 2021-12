GF Vip, Miriana Trevisan confessa tutto: “Soleil è malata” | Cala il gelo

By

Miriana Trevisan a ruota libera su Soleil Sorge. Le sue affermazioni nei confronti dell’influencer italo-americana hanno lasciato tutti di stucco. Ecco che cosa ha raccontato l’ex valletta di Mike Bongiorno.

Le dichiarazioni scottanti di Miriana Trevisan su Soleil Sorge

Non è un mistero che Miriana Trevisan e Soleil Sorge non vadano d’accordo. Entrambe primedonne, entrambe forti, con un carattere peperino, si scontrano quotidianamente nel famoso bunker di Cinecittà. Da qualche giorno le due si ignorano rivolgendosi la parola solo per lanciarsi frecciatine reciproche al vetriolo. Insomma, è palese che tra di loro non scorra buon sangue.

Nelle scorse ore, l’ex valletta di Mike Bongiorno ha sorpreso tutti facendo delle dichiarazioni inattese su Soleil Sorge. Le parole che ha utilizzato con i suoi coinquilini, parlando dell’influencer italo-americana, sono molto forti e hanno lasciato tutti di stucco. Ecco che cosa ha dichiarato Miriana.

Nelle scorse ore, l’ex valletta di Mike Bongiorno si è lasciata andare a delle dichiarazioni molto forti sull’influencer italo-americana che hanno lasciato tutti di stucco. Mentre parlava con Sophie Codegoni, la Trevisan ha affermato che non apprezza per nulla Soleil come persona.

La showgirl ha dichiarato che la Sorge è una donna cattiva e falsa, che pratica bullismo nei confronti degli altri concorrenti e che non è capace di riconoscere i suoi sbagli. A sorprendere il pubblico non sono però questi giudizi che nascono da una convivenza forzata tra due persone che non si sopportano ma altre dichiarazioni che sono state poi rilasciate dalla Trevisan.

La gieffina ha affermato che con Soleil non si può ragionare e che la giovane donna, a suo dire, soffre di problemi mentali e che quindi parlare con lei e cercare di risolvere screzi o situazioni problematiche è impossibile.

La Codegoni pare condividere il pensiero della Trevisan. Le due bionde si sono più volte scontrate tra di loro e l’ex tronista sembra essere proprio sulla stessa linea di pensiero dell’ex valetta.