Alex pensa di uscire definitivamente dal programma e lo comunica a tutti i concorrenti del GF Vip. La loro reazione vi farà scoppiare in una grossa risata! Ecco lo svolgersi degli eventi.

Nel corso del tempo trascorso all’interno della casa del GF Vip i concorrenti hanno creato vari legami, oltre a questi però hanno dato origine delle innumerevoli ed infinite discussioni. La situazione che coinvolge i gieffini Alex e Soleil ha ormai preso una piena diversa e gli altri concorrenti presenti all’interno della casa sono ormai stanchi de sentire sempre il solito teatrino messo in atto da loro due.

Perfino il conduttore Alfonso Signorini vende molto la loro storia da “sfortunati amanti”. Mettendo così da parte i vari volti famosi che fanno parte del gioco. Decisione non molto furba la sua, dal momento che ben 7 concorrenti hanno dichiarato apertamente di esser stanchi delle continue scenette mandate in onda. Hanno dichiarato inoltre che se la situazione non fosse cambiata, avrebbero abbandonato il programma nell’immediato.

Alex decide di abbandonare la casa del GF Vip, la reazione dei suoi compagni

Come ben saprete Alex ha notevolmente cambiato il percorso della gieffina Soleil, i due inizialmente si sono autoproclamati amici fraterni, anche se di amichevole avevano ben poco. I due hanno quindi iniziato a provare amore reciproco e questo non è andato affatto giù alla moglie di lui, la quale è perfino arrivata al punto di voler troncare il matrimonio. Vedendo la distanza della moglie, ovvero Delia, Alex ha iniziato a sentirsi in colpa. In pochi però credono alla sua contorta versione e, per dare prova della veridicità dei sentimenti che prova tuttora nei confronti della moglie, ha dichiarato apertamente che da li a poco avrebbe abbandonato il programma.

Ovviamente Alex non ha mai messo piede fuori dalla casa, in molti infatti suppongono che perfino questa sorta di decisione faccia parte del teatrino precedentemente creato. Infatti, quando il concorrente ha deciso di comunicare l’effettiva permanenza all’interno della casa, tutti i suoi compagni sono scoppiati in una fragorosa risata.

Ovviamente Alex è rimasto molto deluso dalla reazione dei compagni, ha però camuffato il tutto sotto una leggera risati disperata.

Desirèe Cirisano