GF vip 6, tra i due concorrenti della sesta edizione non scorre buon sangue: Alex furioso contro Aldo, scoppia la lite tra i due. Ecco lo svolgersi degli eventi che hanno causato il litigio.

In queste ultime settimane sono molti i concorrenti che hanno iniziato stufarsi di determinati comportamenti dei coinquilini. Dopotutto convivere la propria quotidianità con molte persone, quando ognuna di queste ha delle caratteristiche caratteriali diverse, risulta abbastanza difficile. Molti sono i gruppi che si sono creati all’interno della casa, inoltre la maggior parte dei presenti schiera fortemente contro la “coppia” formata da Alex e Soleil.

I diretti interessati, a loro volta, non nutrono particolare interesse e simpatia nei confronti di svariati concorrenti ed in particolare nei confronti di Aldo. Nel tempo abbiamo assistito ad innumerevoli battibecchi fra i tre gieffini.

Scontro tra Alex ed il gieffino Aldo al GF Vip 6

Nei giorni passati Alex e Aldo hanno avuto un forte dibattito poiché secondo il concorrente Montano i due gieffini hanno molto da rivelare. Non è infatti il primo che, all’interno della casa del Grande Fratello, pensa che i due stiano in realtà recitando una parte precedentemente pensata. Aldo, dopo le varie confessioni che lo riguardano fatte direttamente da Alex, ha iniziato a perdere la testa. Secondo lui infatti, Alex è un bugiardo e un manipolatore e proprio per questo ha poi deciso di prendere le distanze da lui. D’altro canto Alex pensa che Aldo sia falso poiché non mostra il suo vero caratteresotto gli occhi attenti delle telecamere.

Sono svariati i litigi affrontati, un battibecco particolare però coinvolge anche la gieffina Soleil. I diretti interessati hanno avuto modo discutere direttamente in puntata e quindi in diretta televisiva. Grazie ad Alfonso, ovvero il conduttore del programma, questi hanno “chiarito” la situazione.

Alex, non contento della situazione però ha deciso di rincarare la dose alzando così un possibile futuro diverbio tra Aldo e Soleil. Per far ciò ha confessato a Soleil:

“Tu non l’hai mica vista quella c***o di faccia, quando era vicino a te, che mi guardava a me in maniera di sfida. Tu non l’hai mica vista quella c***o di faccia e non te l’ho detto perché volevo far finta di niente ma mi guardava con quella c***o di faccia come per dire: ‘Hai visto?'”

Soleil, sentendo queste parole non ha potuto far altro che dare ragione ad Alex, soprattutto perché quest’ultimo era molto agitato. È presumibile che questo dibatto vada ancora per le lunghe, inoltre Alex non si fermerà di certo.