Caos ad Amici: Rudy Zerbi caccia dallo studio LDA. Che cosa ha combinato il figlio di Gigi D’Alessio? Scopriamo che cosa è accaduto nell’ultimo daytime.

Rudy Zerbi furioso. Durante l’ultimo daytime di Amici, il professore di canto ha cacciato dallo studio il figlio di Gigi D’Alessio dopo averlo rimproverato pubblicamente. Ecco che cosa ha combinato il ragazzo.

Rudy Zerbi caccia dallo studio LDA

LDA è tra i cantanti preferiti di Rudy Zerbi che lo apprezza particolarmente per lo stile urban-pop e soprattutto per la sua bravura. Proprio nel corso della puntata di sabato, Anna Pettinelli, con grande sorpresa di tutti, ha consegnato al figlio di Gigi D’Alessio il suo primo disco d’oro in quanto le sue canzoni sono tra le più scaricate su iTunes e Spotify.

Una bella vittoria per il giovane partenopeo ma anche per il suo professore Rudy Zerbi. Come altri allievi del famoso talento mariano, anche il figlio di Gigi D’Alessio è un giovane ribelle che il più delle volte non è ligio al dovere.

Da mesi i professori lo rimproverano per la sua mancanza di serietà nei confronti delle regole e soprattutto per essere una persona molto disordinata. Nell’ultimo daytime in onda nelle scorse ore, i telespettatori hanno assistito ad una scena davvero triste. Il professore di canto Rudy Zerbi ha pubblicamente umiliato il figlio di Gigi D’Alessio cacciandolo dallo studio di Amici.

Che cosa ha combinato LDA

L’ultimo daytime di Amici di Maria De Filippi ha mostrato i professori particolarmente arrabbiati con gli allievi. La conduttrice Maria ha chiamato in studio tutti i ragazzi e li ha fatti accomodare nei loro banchi.

La presentatrice ha mostrato loro un filmato in cui si vedono le condizioni pessime in cui lasciano la casetta e in particolare le loro stanze. Le telecamere si sono concentrate in particolare sulle stanze di Albe, Alex e LDA.

Dopo aver visionato il filmato, Rudy Zerbi ha preso la parola e si è rivolto per primo al figlio di Gigi D’Alessio dandogli una secca punizione: pulire interamente la casetta per tutta la settimana. LDA e Alex hanno cercato di difendersi affermando che il disordine è causato da Albe e scaricando quindi la responsabilità sul loro compagno di classe.

Zerbi non ha voluto sentire spiegazioni e, arrabbiato con il figlio di Gigi D’Alessio che rifila sempre scuse senza prendersi mai la responsabilità continuando oltretutto a ignorare le regole di buona convivenza, lo ha cacciato dallo studio.