Pressione alta, l’alimento più amato dagli italiani che fa venire l’ipertensione

La maggior parte delle persone attribuiscono alla parola pressione alta, un’eccessiva tensione, la tendenza al nervosismo o allo stress.

In termini medici, l’ipertensione si riferisce alla pressione sanguigna in modo permanente alta, indipendentemente dalla causa.

Cosa determina la pressione alta

La malattia in genere non provoca sintomi per molti anni, finché un organo vitale non viene danneggiato, l’ipertensione è conosciuta come il “killer silenzioso”.

L’alta pressione sanguigna non controllata, non fa che rafforzare il rischio di condizioni come ictus, aneurismi, insufficienza cardiaca, infarto del miocardio e malattie renali croniche.

Al momento della misurazione della pressione sanguigna, si registrano due valori: il valore più alto riflette la maggiore pressione nelle arterie, che si raggiunge quando il cuore si contrae.

Il valore più basso si riferisce alla pressione più bassa nelle arterie, che viene raggiunta appena prima che il cuore ricominci a contrarsi.

Fattori aggravanti

Il sovrappeso, uno stile di vita sedentario, il fumo, l’abuso di alcol o l’eccesso di sodio nella dieta, costituiscono fattori che possono svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dell’ipertensione nelle persone con una tendenza ereditaria a sviluppare l’ipertensione.

Per di più, l’apnea del sonno può contribuire allo sviluppo dell’ipertensione, o aggravarla se è già presente.

Cibi quali: salse pronte, ketchup, maionese o la salsa di soia hanno al loro interno una quantità di sale elevato.

Anche un cibo molto amato come i salumi, a causa del loro contenuto di grasso e di sale devono essere assunti con moderazione.

Ma tra tutte c’è forse una bevanda che in Italia è tra le più diffuse: stiamo parlando del caffè. Lo assumiamo tutti, chi più chi meno. Contiene sostanze vasocostrittrici e per questi motivi è consigliato consumarne con attenta moderazione

i cibi in scatola sono da limitare a causa dei grassi e dei conservanti, spesso contenuti al loro interno. Tra i cibi consigliati invece il peperoncino che per le sue proprietà vasodilatatore è in grado di abbassare la pressione arteriosa, come pure il cioccolato amaro, che ha alte percentuali di cacao, che aiutano a ridurre la pressione.